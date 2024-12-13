https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html

Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема

Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема - РИА Новости, 13.12.2024

Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема

Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по мнению пользователей онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", опередив Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:20

2024-12-13T16:20

2024-12-13T16:20

культура

новости культуры

рейтинг

никита кологривый

леонардо ди каприо

мартин скорсезе

кинопоиск

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933450800_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_c647d682c307c1d185dd3f85dfb75efa.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по мнению пользователей онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", опередив Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо, сообщили в пресс-службе платформы. "Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на "Кинопоиске" - в 2024 году его страницу посетило больше всего пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на такой результат повлияли активные съемки артиста в различных проектах - от сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Два холма" до драмы о становлении перестроечной поп-группы "Комбинация", вышедшей в 2024 году, и сериала "Метод", премьера которого состоится в 2025 году. Вторую строчку в топе актёров занял Джейсон Стэйтем, а третью - Леонардо Ди Каприо, сыгравший в криминальной драме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Самая популярная актриса года — Ана де Армас. На втором месте оказалась Юлия Снигирь, которая снялась в новых экранизациях "Преступления и наказания" и "Мастера и Маргариты", а также сыгравшая в "Субстанции" Маргарет Куолли. Самым популярным режиссёром года стал Гай Ричи, выпустивший в 2024 году фильм "Министерство неджентльменских дел". Вторым стал Квентин Тарантино, а третьим - японский режиссер Хаяо Миядзаки, получивший в 2024 году премию "Оскар" за анимационный фильм "Мальчик и птица".

https://ria.ru/20240126/akter-1923663706.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, рейтинг, никита кологривый, леонардо ди каприо, мартин скорсезе, кинопоиск, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, кино и сериалы, яндекс, юлия снигирь, ана де армас