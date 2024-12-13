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Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:20 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html
Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема
Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема - РИА Новости, 13.12.2024
Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема
Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по мнению пользователей онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", опередив Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:20
2024-12-13T16:20
культура
новости культуры
рейтинг
никита кологривый
леонардо ди каприо
мартин скорсезе
кинопоиск
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по мнению пользователей онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", опередив Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо, сообщили в пресс-службе платформы. "Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на "Кинопоиске" - в 2024 году его страницу посетило больше всего пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на такой результат повлияли активные съемки артиста в различных проектах - от сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Два холма" до драмы о становлении перестроечной поп-группы "Комбинация", вышедшей в 2024 году, и сериала "Метод", премьера которого состоится в 2025 году. Вторую строчку в топе актёров занял Джейсон Стэйтем, а третью - Леонардо Ди Каприо, сыгравший в криминальной драме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Самая популярная актриса года — Ана де Армас. На втором месте оказалась Юлия Снигирь, которая снялась в новых экранизациях "Преступления и наказания" и "Мастера и Маргариты", а также сыгравшая в "Субстанции" Маргарет Куолли. Самым популярным режиссёром года стал Гай Ричи, выпустивший в 2024 году фильм "Министерство неджентльменских дел". Вторым стал Квентин Тарантино, а третьим - японский режиссер Хаяо Миядзаки, получивший в 2024 году премию "Оскар" за анимационный фильм "Мальчик и птица".
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Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
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353
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новости культуры, рейтинг, никита кологривый, леонардо ди каприо, мартин скорсезе, кинопоиск, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, кино и сериалы, яндекс, юлия снигирь, ана де армас
Культура, Новости культуры, Рейтинг, Никита Кологривый, Леонардо Ди Каприо, Мартин Скорсезе, Кинопоиск, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Кино и сериалы, Яндекс, Юлия Снигирь, Ана де Армас
Кологривый стал самым популярным актером, опередив Ди Каприо и Стэйтема

Кологривый стал самым популярным актером в "Кинопоиске", опередив Ди Каприо

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по мнению пользователей онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", опередив Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо, сообщили в пресс-службе платформы.
«
"Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на "Кинопоиске" - в 2024 году его страницу посетило больше всего пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на такой результат повлияли активные съемки артиста в различных проектах - от сериалов "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Два холма" до драмы о становлении перестроечной поп-группы "Комбинация", вышедшей в 2024 году, и сериала "Метод", премьера которого состоится в 2025 году.
Вторую строчку в топе актёров занял Джейсон Стэйтем, а третью - Леонардо Ди Каприо, сыгравший в криминальной драме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".
Самая популярная актриса года — Ана де Армас. На втором месте оказалась Юлия Снигирь, которая снялась в новых экранизациях "Преступления и наказания" и "Мастера и Маргариты", а также сыгравшая в "Субстанции" Маргарет Куолли.
Самым популярным режиссёром года стал Гай Ричи, выпустивший в 2024 году фильм "Министерство неджентльменских дел". Вторым стал Квентин Тарантино, а третьим - японский режиссер Хаяо Миядзаки, получивший в 2024 году премию "Оскар" за анимационный фильм "Мальчик и птица".
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"
26 января, 14:42
 
КультураНовости культурыРейтингНикита КологривыйЛеонардо Ди КаприоМартин СкорсезеКинопоискНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесКино и сериалыЯндексЮлия СнигирьАна де Армас
 
 
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