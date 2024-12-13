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Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2024
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06:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол
Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2024
Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол
Китай и Россия будут придерживаться "правильного взгляда" на итоги Второй мировой войны, а также усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:22
2024-12-13T06:22
в мире
китай
россия
пекин
чжан ханьхуэй
владимир путин
си цзиньпин
оон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия будут придерживаться "правильного взгляда" на итоги Второй мировой войны, а также усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других международных организаций, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре подчеркнул, что Москва и Пекин будут "решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне". "Китай и Россия будут придерживаться правильного взгляда на итоги Второй мировой войны, распространять "Шанхайский дух" в интересах сохранения центральной роли ООН в международной системе, укреплять стратегическую стабильность и международную справедливость, реализовывать "три глобальные инициативы" и вносить позитивный вклад в поддержание долгосрочного мира и совместного процветания", - сказал Чжан Ханьхуэй. Он напомнил, что в 2025 году будут отмечать три важных даты: 80-летие победы китайского народа в войне против японских захватчиков, 80-летие победы СССР в Великой Отечественной войне и 80-летие основания ООН. "Китайская сторона, принявшая председательство в Шанхайской организации сотрудничества, в следующем году проведет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН и мировые державы, будут усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних организаций", - добавил Чжан Ханьхуэй. Посол напомнил, что в октябре председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани. Это был его первый зарубежный визит после пленума ЦК КПК 20-го созыва и первый саммит БРИКС после исторического расширения объединения. "В ходе саммита председатель Си Цзиньпин провел встречу с президентом Путиным. Это была третья в этом году встреча руководителей двух стран после майского саммита в Пекине и июльского саммита в Астане. Лидеры провели откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и по ряду важных международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес. Они наметили контуры дальнейшего развития китайско-российских отношений, придали импульс "Большому БРИКС" как платформе консолидации и развития стран Глобального Юга", - отметил Чжан Ханьхуэй. В 2021–2023 годах Китай последовательно выдвинул три глобальные инициативы: по развитию, по безопасности и глобальную инициативу по цивилизации, в которых излагаются взгляды китайского руководства на поддержание мира и стабильности во всем мире, а также на устранение международных конфликтов.
https://ria.ru/20241204/putin-1987361942.html
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в мире, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин, оон, шос, брикс
В мире, Китай, Россия, Пекин, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, ШОС, БРИКС
Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол

Ханьхуэй: Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги Второй мировой

© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : посольство КНР в РФ
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Китай и Россия будут придерживаться "правильного взгляда" на итоги Второй мировой войны, а также усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других международных организаций, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре подчеркнул, что Москва и Пекин будут "решительно защищать итоги победы во Второй мировой войне".
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"Китай и Россия будут придерживаться правильного взгляда на итоги Второй мировой войны, распространять "Шанхайский дух" в интересах сохранения центральной роли ООН в международной системе, укреплять стратегическую стабильность и международную справедливость, реализовывать "три глобальные инициативы" и вносить позитивный вклад в поддержание долгосрочного мира и совместного процветания", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в 2025 году будут отмечать три важных даты: 80-летие победы китайского народа в войне против японских захватчиков, 80-летие победы СССР в Великой Отечественной войне и 80-летие основания ООН.
"Китайская сторона, принявшая председательство в Шанхайской организации сотрудничества, в следующем году проведет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН и мировые державы, будут усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних организаций", - добавил Чжан Ханьхуэй.
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Посол напомнил, что в октябре председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани. Это был его первый зарубежный визит после пленума ЦК КПК 20-го созыва и первый саммит БРИКС после исторического расширения объединения.
"В ходе саммита председатель Си Цзиньпин провел встречу с президентом Путиным. Это была третья в этом году встреча руководителей двух стран после майского саммита в Пекине и июльского саммита в Астане. Лидеры провели откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и по ряду важных международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес. Они наметили контуры дальнейшего развития китайско-российских отношений, придали импульс "Большому БРИКС" как платформе консолидации и развития стран Глобального Юга", - отметил Чжан Ханьхуэй.
В 2021–2023 годах Китай последовательно выдвинул три глобальные инициативы: по развитию, по безопасности и глобальную инициативу по цивилизации, в которых излагаются взгляды китайского руководства на поддержание мира и стабильности во всем мире, а также на устранение международных конфликтов.
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