https://ria.ru/20241213/kadyrov-1989149578.html
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.12.2024
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:55
2024-12-13T20:55
2024-12-13T20:55
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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часов яр
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. "Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Неприятель был обнаружен в лесном массиве... Бойцы, как и всегда, среагировали на угрозу очень быстро. Спустя небольшой отрезок времени двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен", — рассказал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что пленного зовут Григорий Кужель, он является военнослужащим 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный, проходил боевую подготовку около 20 дней. "Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его "боевые товарищи" нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Это все, что нужно знать о ВСУ", — написал Кадыров. ⠀
https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Украина
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в направлении Часова Яра