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Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kadyrov-1989149578.html
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.12.2024
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:55
2024-12-13T20:55
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
часов яр
украина
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. "Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Неприятель был обнаружен в лесном массиве... Бойцы, как и всегда, среагировали на угрозу очень быстро. Спустя небольшой отрезок времени двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен", — рассказал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что пленного зовут Григорий Кужель, он является военнослужащим 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный, проходил боевую подготовку около 20 дней. "Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его "боевые товарищи" нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Это все, что нужно знать о ВСУ", — написал Кадыров. ⠀
https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, часов яр, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Украина
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра

Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в направлении Часова Яра

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра.
"Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Неприятель был обнаружен в лесном массиве... Бойцы, как и всегда, среагировали на угрозу очень быстро. Спустя небольшой отрезок времени двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен", — рассказал Кадыров в Telegram-канале.
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Глава Чечни уточнил, что пленного зовут Григорий Кужель, он является военнослужащим 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный, проходил боевую подготовку около 20 дней.
"Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его "боевые товарищи" нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Это все, что нужно знать о ВСУ", — написал Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрУкраина
 
 
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