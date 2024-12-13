https://ria.ru/20241213/kadyrov-1989149578.html

Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра

Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.12.2024

Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:55

2024-12-13T20:55

2024-12-13T20:55

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

рамзан кадыров

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часов яр

украина

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничижении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. "Уничтожение вражеской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра. Работают бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с военнослужащими 4-й бригады ЛНР. Неприятель был обнаружен в лесном массиве... Бойцы, как и всегда, среагировали на угрозу очень быстро. Спустя небольшой отрезок времени двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен", — рассказал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что пленного зовут Григорий Кужель, он является военнослужащим 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, мобилизованный, проходил боевую подготовку около 20 дней. "Со слов пленного, морально-психологическое состояние военнослужащих в его подразделении далеко от нормального. На фоне тяжелой обстановки на фронте его "боевые товарищи" нередко прибегают к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Это все, что нужно знать о ВСУ", — написал Кадыров. ⠀

https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html

https://ria.ru/20241206/svo-1987648784.html

россия

луганская народная республика

часов яр

украина

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россия, луганская народная республика, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, часов яр, украина