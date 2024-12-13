https://ria.ru/20241213/indiya-1988999359.html

Ленинградская область развивает межкультурный диалог с Индией

Ленинградская область развивает межкультурный диалог с Индией - РИА Новости, 13.12.2024

Ленинградская область развивает межкультурный диалог с Индией

В текущем году в Ленинградской области были проведены различные мероприятия по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с участием индийской стороны,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:46

2024-12-13T10:46

2024-12-13T10:46

ленинградская область

ленинградская область

индия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В текущем году в Ленинградской области были проведены различные мероприятия по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с участием индийской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Так, в день рождения Николая Рериха в музее-усадьбе в Изваре Волосовском районе Ленинградской области был торжественно открыт памятник, олицетворяющий ранний период творчества художника и его становление как носителя уникального культурного кода. Бронзовая скульптура Николая Рериха (автор – Акобян Арутюн Зограбович, член Союза художников России) изображает молодого художника в ранний период творчества. Участниками праздничных мероприятий в Изваре стали представители администрации Ленинградской области, администрации Волосовского района, генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге и Индийско-Российского культурного сообщества, жители и гости Ленинградской области. В рамках торжественного мероприятия в Изваре состоялся концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Анны Малышевой и Дмитрия Ковзеля, ансамбля танца "Невские Зори", оперного певца и солиста Мариинского театра Юрия Заряднова. В музее-усадьбе "Извара" открылись выставки, одна из которых – проект "По памятным местам Н.К. Рериха. Живопись и графика из коллекции Музея-усадьбы Н.К. Рериха", представляющий работы художников и скульпторов, вдохновленных жизнью, путешествиями и творчеством Рериха: Бориса Котика, Александра Крылова, Б.А. Смирнова-Русецкого и других. Вторая выставка посвящена семье Рерихов, на ней экспонированы мемориальные предметы из коллекции музея. Кроме того, в городе Волосово Ленинградской области на фасаде Детской школы искусств им. Н.К. Рериха прошла демонстрация трехмерной графики – 3D проекции, отражающей основные этапы жизни и творчества Николая Константиновича. В октябре к юбилею Рериха были проведены различные творческие и памятные мероприятия в Ленинградской области. Общие культурные ценности и приверженность к здоровому образу жизни – тематическая основа ежегодного фестиваля в рамках празднования Международного дня йоги в Ленинградской области, который проводится администрацией региона, муниципальными образованиями при поддержке посольства Индии в России и генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. "21 июня 2024 года, в День летнего солнцестояния, Всеволожск вновь стал центральной площадкой празднования Международного дня йоги. Для гостей праздника была организована практика йоги в рамках общего протокола, тематические и развлекательные мероприятия – мастер-класс по индийским танцам, роспись хной "мехенди", игры для семей с детьми, дегустация индийского чая, лекция об индийской кухне и полезных свойствах индийских специй, консультации по основам здорового образа жизни", - говорится в сообщении. X Международный день йоги в Ленинградской области в текущем году также отмечали в Волховском, Гатчинском, Киришском и Сланцевском районах.

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ленинградская область, индия