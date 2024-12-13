https://ria.ru/20241213/garbuzov-1989088731.html

Московский кабельный завод зарегистрировал 10 патентов в этом году

Московский кабельный завод зарегистрировал 10 патентов в этом году - РИА Новости, 13.12.2024

Московский кабельный завод зарегистрировал 10 патентов в этом году

Один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, "Москабельмет", в текущем году получил 10 новых патентов на свои инновационные разработки,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:00

2024-12-13T16:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, "Москабельмет", в текущем году получил 10 новых патентов на свои инновационные разработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики города Анатолий Гарбузов."Москва – город новых технологий, современных решений. Сегодня более 40% всех отечественных патентов приходится на столицу. Инвестировать средства в новые разработки и получать на них соответствующие свидетельства позволяет, в том числе всесторонняя поддержка города – промышленникам доступны различные спецстатусы, инвесткредиты, льготная арендная ставка на земельные участки и другие инструменты. Например, один из ведущих производителей кабельной отрасли со статусом промышленного комплекса в 2024 году получил 10 новых патентов на свои разработки", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Теперь общее количество полученных компанией свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности превысило 80.В числе новых запатентованных разработок оптоволоконное устройство контроля схода подвижного состава и грунтовой кабельный якорь, необходимый для проведения работ в области мониторинга деформации грунта.Также специалисты компании разработали и запатентовали способ формирования гофрированной оболочки, предназначенный для использования в силовых электрических кабелях.В список последних запатентованных разработок также вошли две новых модели: огнестойкий силовой кабель, предназначенный для прокладки, в том числе во взрывоопасных зонах, а также судовой безгалогенный и огнестойкий кабель для стационарной прокладки на судах и плавучих сооружениях."Наше предприятие регулярно разрабатывает новые продукты, постоянно расширяет ассортимент и активно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами не только для того, чтобы предлагать рынку больше и удовлетворять все актуальные запросы клиентов. Мы понимаем: только через технологическую независимость можно укрепить суверенитет кабельной отрасли, энергетической промышленности, да и всей экономики страны в целом", — рассказал гендиректор компании Павел Моряков.Сейчас группе принадлежат права интеллектуальной собственности на 48 полезных моделей, 13 изобретений и 15 товарных знаков, а также промышленные образцы, программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем.Многие из запатентованных разработок "Москабельмет" хорошо известны не только потребителям кабельной продукции и отраслевому сообществу, но и широком кругу предприятий, заинтересованных во внедрении инструментов цифровизации и автоматизации, особенно те, что находятся в Банке технологий.В 2020 году предприятие вошло в список российских системообразующих предприятий. В 2022 году компания "Москабельмет" получила статус промышленного комплекса, что дает ей значительные налоговые льготы от города и позволяет инвестировать сэкономленные средства в оборудование и инфраструктуру.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов