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Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях оборудования - РИА Новости, 13.12.2024
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12:39 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/energoholding-1989031775.html
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях оборудования
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях оборудования - РИА Новости, 13.12.2024
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях оборудования
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу о серьезных повреждениях оборудования на своих теплоэлектростанциях после массированной атаки. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:39
2024-12-13T12:39
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу о серьезных повреждениях оборудования на своих теплоэлектростанциях после массированной атаки. "Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС", говорится всообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Отмечается, что энергетики приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования. В энегохолдинге утонили, что всего за все время конфликта теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги также сообщил о повреждении объектов энергосистемы. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщала о поражении ряда объектов критической инфраструктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, россия, украина, герман галущенко, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Украинский энергохолдинг сообщил о серьезных повреждениях оборудования

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования на своих ТЭС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие у трансформатора электростанции на Украине
Рабочие у трансформатора электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие у трансформатора электростанции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу о серьезных повреждениях оборудования на своих теплоэлектростанциях после массированной атаки.
"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК... В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС", говорится всообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Отмечается, что энергетики приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования. В энегохолдинге утонили, что всего за все время конфликта теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги также сообщил о повреждении объектов энергосистемы. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщала о поражении ряда объектов критической инфраструктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Вчера, 12:01
 
В миреОдессаРоссияУкраинаГерман ГалущенкоДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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