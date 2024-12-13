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Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров

Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров - РИА Новости, 13.12.2024

Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров

Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:33

2024-12-13T16:33

2024-12-13T16:33

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московская область (подмосковье)

калининград

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антон алиханов

андрей воробьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КРАСНОГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Очень большое количество предприятий, более 150 крупных и средних предприятий, не считая малого бизнеса, из этой индустрии (производства детских товаров - ред.) расположено у нас. Что важно, сегодня много говорится об отечественности, о российскости этой продукции, что важно, наши производители имеют еще и очень большой экспортный потенциал, мы вторые в стране по объемам экспорта товаров для детства", - сказала Зиновьева в рамках Координационного совета по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года". Зампред добавила, что каждая третья компания из расположенных в Подмосковье компаний, производящих товары для детства, получает те или иные меры поддержки от правительства Московской области. "Хочу сказать, что мы очень дорожим этими отношениями (с Минпромторгом РФ - ред.) и восприимчивостью для всего нового и очень важного в жизни наших регионов: и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка импортных всех проектов для нас критически важна. Каждый регион, каждый губернатор старается вместе со своей командой сделать все, и Вы (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) как никто, это знаете, чтобы и в Калининграде, и в Иваново, и в Мурманске, и у нас в Подмосковье мы могли помочь, содействовать новым предприятиям", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках координационного совета. В ходе мероприятия министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что рост объемов производства детских товаров в 2024 и 2023 году составил порядка 5%. В пятницу в Красногорске проходит Координационный совет по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года". Руководители региональных министерств промышленности, производители индустрии детских товаров, отраслевые сообщества обсудят ключевые задачи по развитию производства детских товаров в РФ до 2030 года. В ходе встречи будут представлены успешные региональные практики. В рамках мероприятия проходит выставка детских товаров от региональных производителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), калининград, россия, антон алиханов, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности