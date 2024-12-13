Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:33 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ekport-1989099901.html
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров - РИА Новости, 13.12.2024
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров
Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:33
2024-12-13T16:33
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
калининград
россия
антон алиханов
андрей воробьев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613482_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_e06844431e0505801ec9987380a6d6f6.jpg
КРАСНОГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Очень большое количество предприятий, более 150 крупных и средних предприятий, не считая малого бизнеса, из этой индустрии (производства детских товаров - ред.) расположено у нас. Что важно, сегодня много говорится об отечественности, о российскости этой продукции, что важно, наши производители имеют еще и очень большой экспортный потенциал, мы вторые в стране по объемам экспорта товаров для детства", - сказала Зиновьева в рамках Координационного совета по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года". Зампред добавила, что каждая третья компания из расположенных в Подмосковье компаний, производящих товары для детства, получает те или иные меры поддержки от правительства Московской области. "Хочу сказать, что мы очень дорожим этими отношениями (с Минпромторгом РФ - ред.) и восприимчивостью для всего нового и очень важного в жизни наших регионов: и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка импортных всех проектов для нас критически важна. Каждый регион, каждый губернатор старается вместе со своей командой сделать все, и Вы (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) как никто, это знаете, чтобы и в Калининграде, и в Иваново, и в Мурманске, и у нас в Подмосковье мы могли помочь, содействовать новым предприятиям", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках координационного совета. В ходе мероприятия министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что рост объемов производства детских товаров в 2024 и 2023 году составил порядка 5%. В пятницу в Красногорске проходит Координационный совет по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года". Руководители региональных министерств промышленности, производители индустрии детских товаров, отраслевые сообщества обсудят ключевые задачи по развитию производства детских товаров в РФ до 2030 года. В ходе встречи будут представлены успешные региональные практики. В рамках мероприятия проходит выставка детских товаров от региональных производителей.
московская область (подмосковье)
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613482_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f11079e8237d48139da84174d6f8e92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье), калининград, россия, антон алиханов, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Калининград, Россия, Антон Алиханов, Андрей Воробьев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров

Зиновьева: Подмосковье на втором месте в РФ по объему экспорта товаров для детей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФасад универмага "Детский мир"
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Фасад универмага "Детский мир" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«
"Очень большое количество предприятий, более 150 крупных и средних предприятий, не считая малого бизнеса, из этой индустрии (производства детских товаров - ред.) расположено у нас. Что важно, сегодня много говорится об отечественности, о российскости этой продукции, что важно, наши производители имеют еще и очень большой экспортный потенциал, мы вторые в стране по объемам экспорта товаров для детства", - сказала Зиновьева в рамках Координационного совета по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года".
Зампред добавила, что каждая третья компания из расположенных в Подмосковье компаний, производящих товары для детства, получает те или иные меры поддержки от правительства Московской области.
«
"Хочу сказать, что мы очень дорожим этими отношениями (с Минпромторгом РФ - ред.) и восприимчивостью для всего нового и очень важного в жизни наших регионов: и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка импортных всех проектов для нас критически важна. Каждый регион, каждый губернатор старается вместе со своей командой сделать все, и Вы (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) как никто, это знаете, чтобы и в Калининграде, и в Иваново, и в Мурманске, и у нас в Подмосковье мы могли помочь, содействовать новым предприятиям", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках координационного совета.
В ходе мероприятия министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что рост объемов производства детских товаров в 2024 и 2023 году составил порядка 5%.
В пятницу в Красногорске проходит Координационный совет по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года".
Руководители региональных министерств промышленности, производители индустрии детских товаров, отраслевые сообщества обсудят ключевые задачи по развитию производства детских товаров в РФ до 2030 года. В ходе встречи будут представлены успешные региональные практики.
В рамках мероприятия проходит выставка детских товаров от региональных производителей.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)КалининградРоссияАнтон АлихановАндрей ВоробьевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала