Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров
Зиновьева: Подмосковье на втором месте в РФ по объему экспорта товаров для детей
Фасад универмага "Детский мир" . Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Подмосковные производители имеют большой экспортный потенциал, регион занимает втрое место в России по объемам экспорта детских товаров, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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"Очень большое количество предприятий, более 150 крупных и средних предприятий, не считая малого бизнеса, из этой индустрии (производства детских товаров - ред.) расположено у нас. Что важно, сегодня много говорится об отечественности, о российскости этой продукции, что важно, наши производители имеют еще и очень большой экспортный потенциал, мы вторые в стране по объемам экспорта товаров для детства", - сказала Зиновьева в рамках Координационного совета по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года".
Зампред добавила, что каждая третья компания из расположенных в Подмосковье компаний, производящих товары для детства, получает те или иные меры поддержки от правительства Московской области.
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"Хочу сказать, что мы очень дорожим этими отношениями (с Минпромторгом РФ - ред.) и восприимчивостью для всего нового и очень важного в жизни наших регионов: и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка импортных всех проектов для нас критически важна. Каждый регион, каждый губернатор старается вместе со своей командой сделать все, и Вы (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) как никто, это знаете, чтобы и в Калининграде, и в Иваново, и в Мурманске, и у нас в Подмосковье мы могли помочь, содействовать новым предприятиям", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках координационного совета.
В ходе мероприятия министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что рост объемов производства детских товаров в 2024 и 2023 году составил порядка 5%.
В пятницу в Красногорске проходит Координационный совет по промышленности "О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года".
Руководители региональных министерств промышленности, производители индустрии детских товаров, отраслевые сообщества обсудят ключевые задачи по развитию производства детских товаров в РФ до 2030 года. В ходе встречи будут представлены успешные региональные практики.
В рамках мероприятия проходит выставка детских товаров от региональных производителей.