https://ria.ru/20241213/efimov-1989034952.html

Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок

Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок - РИА Новости, 13.12.2024

Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок

Специалисты Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с марта 2017 года обработали свыше 220 тысяч запросов,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:05

2024-12-13T14:05

2024-12-13T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с марта 2017 года обработали свыше 220 тысяч запросов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Всего за более чем 7,5 года в Единый контактный центр поступило свыше 220 тысяч обращений разной тематики. Так, около 30 тысяч запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере, а более 123 тысяч – жители по вопросам реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Помимо этого, в центр поступило свыше 11 тысяч обращений связанных с развитием тех или иных столичных территорий.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что чаще всего жители обращались с вопросами по программе реновации. С начала текущего года по данной теме обработали свыше 16 тысяч запросо. Москвичей интересуют сроки переселения в рамках данной программы и прочие вопросы.Кроме того, в 2024 году в центр чаще всего обращались жители востока столицы. Они оставили свыше 3 тысяч заявок, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в городе в два раза.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы