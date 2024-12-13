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Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок - РИА Новости, 13.12.2024
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14:05 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/efimov-1989034952.html
Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок
Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок - РИА Новости, 13.12.2024
Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок
Специалисты Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с марта 2017 года обработали свыше 220 тысяч запросов,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:05
2024-12-13T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с марта 2017 года обработали свыше 220 тысяч запросов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Всего за более чем 7,5 года в Единый контактный центр поступило свыше 220 тысяч обращений разной тематики. Так, около 30 тысяч запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере, а более 123 тысяч – жители по вопросам реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Помимо этого, в центр поступило свыше 11 тысяч обращений связанных с развитием тех или иных столичных территорий.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что чаще всего жители обращались с вопросами по программе реновации. С начала текущего года по данной теме обработали свыше 16 тысяч запросо. Москвичей интересуют сроки переселения в рамках данной программы и прочие вопросы.Кроме того, в 2024 году в центр чаще всего обращались жители востока столицы. Они оставили свыше 3 тысяч заявок, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в городе в два раза.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: контактный центр градкомплекса с 2017 года принял 220 тысяч заявок

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты Единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства Москвы с марта 2017 года обработали свыше 220 тысяч запросов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за более чем 7,5 года в Единый контактный центр поступило свыше 220 тысяч обращений разной тематики. Так, около 30 тысяч запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере, а более 123 тысяч – жители по вопросам реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Помимо этого, в центр поступило свыше 11 тысяч обращений связанных с развитием тех или иных столичных территорий.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что чаще всего жители обращались с вопросами по программе реновации. С начала текущего года по данной теме обработали свыше 16 тысяч запросо. Москвичей интересуют сроки переселения в рамках данной программы и прочие вопросы.
Кроме того, в 2024 году в центр чаще всего обращались жители востока столицы. Они оставили свыше 3 тысяч заявок, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в городе в два раза.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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