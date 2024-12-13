https://ria.ru/20241213/durov-1988932499.html

Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров

Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров - РИА Новости, 13.12.2024

Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров

Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:14

2024-12-13T00:14

2024-12-13T00:46

общество

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "В течение последних нескольких лет наша команда модераторов неустанно работала над обеспечением безопасности Telegram. Каждый месяц они удаляли около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, которые нарушали наши правила", - сказал он. По его словам, в удалении групп и пользователей команде помогал искусственный интеллект.Так, согласно данным на сайте мессенджера, в 2024 году было заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов. Из них более 701 тысячи материалов о сексуальном насилии над детьми и почти 129 тысяч групп, связанных с терроризмом.

https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, павел дуров, telegram