https://ria.ru/20241213/durov-1988932499.html
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров - РИА Новости, 13.12.2024
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров
Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:14
2024-12-13T00:14
2024-12-13T00:46
общество
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павел дуров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "В течение последних нескольких лет наша команда модераторов неустанно работала над обеспечением безопасности Telegram. Каждый месяц они удаляли около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, которые нарушали наши правила", - сказал он. По его словам, в удалении групп и пользователей команде помогал искусственный интеллект.Так, согласно данным на сайте мессенджера, в 2024 году было заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов. Из них более 701 тысячи материалов о сексуальном насилии над детьми и почти 129 тысяч групп, связанных с терроризмом.
https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров
Дуров: Telegram ежемесячно удалял около миллиона групп. нарушающих правила