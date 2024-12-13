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Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров - РИА Новости, 13.12.2024
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00:14 13.12.2024 (обновлено: 00:46 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/durov-1988932499.html
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров - РИА Новости, 13.12.2024
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров
Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:14
2024-12-13T00:46
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "В течение последних нескольких лет наша команда модераторов неустанно работала над обеспечением безопасности Telegram. Каждый месяц они удаляли около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, которые нарушали наши правила", - сказал он. По его словам, в удалении групп и пользователей команде помогал искусственный интеллект.Так, согласно данным на сайте мессенджера, в 2024 году было заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов. Из них более 701 тысячи материалов о сексуальном насилии над детьми и почти 129 тысяч групп, связанных с терроризмом.
https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram ежемесячно удаляет десять миллионов пользователей, заявил Дуров

Дуров: Telegram ежемесячно удалял около миллиона групп. нарушающих правила

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Telegram за последние несколько лет ежемесячно удалял около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«
"В течение последних нескольких лет наша команда модераторов неустанно работала над обеспечением безопасности Telegram. Каждый месяц они удаляли около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, которые нарушали наши правила", - сказал он.
По его словам, в удалении групп и пользователей команде помогал искусственный интеллект.
Так, согласно данным на сайте мессенджера, в 2024 году было заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов. Из них более 701 тысячи материалов о сексуальном насилии над детьми и почти 129 тысяч групп, связанных с терроризмом.
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ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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