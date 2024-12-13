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В Раде пришли в ярость из-за заявления госдепа об украинцах - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 13.12.2024 (обновлено: 07:58 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/dubinskiy-1988948731.html
В Раде пришли в ярость из-за заявления госдепа об украинцах
В Раде пришли в ярость из-за заявления госдепа об украинцах - РИА Новости, 13.12.2024
В Раде пришли в ярость из-за заявления госдепа об украинцах
США следует поддержать мобилизацию сотрудников СБУ вместо простых 18-летних украинцев, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:20
2024-12-13T07:58
в мире
украина
сша
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
александр дубинский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. США следует поддержать мобилизацию сотрудников СБУ вместо простых 18-летних украинцев, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что в случае мобилизации 18-летних в ряды ВСУ США окажут всю необходимую помощь в экипировке."А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать &lt;...&gt; 30 тысяч СБУшников &lt;...&gt; и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР и БЭБ? Чем эти люди так важны для будущего Украины вместе со 100 тысячами ТЦК-шников?" — задался вопросом нардеп.По его мнению, самому Владимиру Зеленскому также следует выступить за отправку на фронт слуг своего режима.&quot;Или без них он (Зеленский — Прим. ред.) будут чувствовать себя одиноко и беззащитно. &lt;...&gt; Впрочем, к Владимиру Александровичу &lt;...&gt; есть вопросики&quot;, — добавил политик.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
https://ria.ru/20241213/kaya-1988940777.html
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
В Раде пришли в ярость из-за заявления госдепа об украинцах

Дубинский: госдепу стоит поддержать мобилизацию СБУ вместо простых украинцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. США следует поддержать мобилизацию сотрудников СБУ вместо простых 18-летних украинцев, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
В понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что в случае мобилизации 18-летних в ряды ВСУ США окажут всю необходимую помощь в экипировке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
05:28
"А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать <...> 30 тысяч СБУшников <...> и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР и БЭБ? Чем эти люди так важны для будущего Украины вместе со 100 тысячами ТЦК-шников?" — задался вопросом нардеп.
По его мнению, самому Владимиру Зеленскому также следует выступить за отправку на фронт слуг своего режима.
«

"Или без них он (Зеленский — Прим. ред.) будут чувствовать себя одиноко и беззащитно. <...> Впрочем, к Владимиру Александровичу <...> есть вопросики", — добавил политик.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Вчера, 19:35
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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