В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом
В Петербурге в ДТП с автобусом и троллейбусом пострадали два человека
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
По данным полиции, в 11.40 у дома 140 по Ленинскому проспекту в Кировском районе Петербурга произошло столкновение "автобуса "Волгобас" маршрута №239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута №32 под управлением женщины-водителя".
"В результате ДТП пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе - женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в релизе.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На него составлены административные материалы: ч.1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.6 (управление автомобилем и перевозка на нем пассажиров без пристегнутых ремней безопасности) КоАП РФ.
Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП.
Кроме того, прокуратура Кировского района "устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда", говорится в сообщении городского надзорного ведомства.
На фото с места ДТП в телеграм-канале прокуратуры у троллейбуса разбиты лобовое и боковые стекла, у автобуса отсутствует боковое стекло в кабине водителя.
В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля
12 декабря, 19:26