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В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 13.12.2024
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14:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/dtp-1989058481.html
В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом
В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 13.12.2024
В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом
Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:15
2024-12-13T14:15
происшествия
авто
санкт-петербург
кировский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. По данным полиции, в 11.40 у дома 140 по Ленинскому проспекту в Кировском районе Петербурга произошло столкновение "автобуса "Волгобас" маршрута №239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута №32 под управлением женщины-водителя". "В результате ДТП пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе - женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в релизе. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На него составлены административные материалы: ч.1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.6 (управление автомобилем и перевозка на нем пассажиров без пристегнутых ремней безопасности) КоАП РФ. Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП. Кроме того, прокуратура Кировского района "устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда", говорится в сообщении городского надзорного ведомства. На фото с места ДТП в телеграм-канале прокуратуры у троллейбуса разбиты лобовое и боковые стекла, у автобуса отсутствует боковое стекло в кабине водителя.
https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, кировский район, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Кировский район, Россия
В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом

В Петербурге в ДТП с автобусом и троллейбусом пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
По данным полиции, в 11.40 у дома 140 по Ленинскому проспекту в Кировском районе Петербурга произошло столкновение "автобуса "Волгобас" маршрута №239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута №32 под управлением женщины-водителя".
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"В результате ДТП пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе - женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в релизе.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На него составлены административные материалы: ч.1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.6 (управление автомобилем и перевозка на нем пассажиров без пристегнутых ремней безопасности) КоАП РФ.
Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП.
Кроме того, прокуратура Кировского района "устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда", говорится в сообщении городского надзорного ведомства.
На фото с места ДТП в телеграм-канале прокуратуры у троллейбуса разбиты лобовое и боковые стекла, у автобуса отсутствует боковое стекло в кабине водителя.
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