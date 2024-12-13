https://ria.ru/20241213/dtp-1989058481.html

В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом

В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 13.12.2024

В Петербурге автобус столкнулся с троллейбусом

Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:15

2024-12-13T14:15

2024-12-13T14:15

происшествия

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с троллейбусом в Петербурге, пострадали две женщины - водитель и кондуктор троллейбуса, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. По данным полиции, в 11.40 у дома 140 по Ленинскому проспекту в Кировском районе Петербурга произошло столкновение "автобуса "Волгобас" маршрута №239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута №32 под управлением женщины-водителя". "В результате ДТП пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе - женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в релизе. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На него составлены административные материалы: ч.1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа) и 12.6 (управление автомобилем и перевозка на нем пассажиров без пристегнутых ремней безопасности) КоАП РФ. Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП. Кроме того, прокуратура Кировского района "устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда", говорится в сообщении городского надзорного ведомства. На фото с места ДТП в телеграм-канале прокуратуры у троллейбуса разбиты лобовое и боковые стекла, у автобуса отсутствует боковое стекло в кабине водителя.

https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html

https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, авто, санкт-петербург, кировский район, россия