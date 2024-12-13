https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html

В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой

В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой - РИА Новости, 13.12.2024

В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой

Микроавтобус столкнулся с яхтой, перевозимой на трале, а затем с легковым автомобилем на дороге в Тверской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:55

2024-12-13T01:55

2024-12-13T01:55

происшествия

авто

mercedes

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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с яхтой, перевозимой на трале, а затем с легковым автомобилем на дороге в Тверской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло на автодороге Кимры-Клетино-Дубна. Сообщение о нем поступило в 17.34 в четверг. "По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes нарушил п. 10.1 ПДД и совершил столкновение с яхтой, которая перевозилась на трале, с последующим столкновением с автомобилем Nissan Qashqai", - говорится в Telegram-канале УМВД. Как уточняется, в ходе опроса водителей установлено, что трал застрял на повороте, и яхта перекрыла часть автодороги. "В результате ДТП никто не пострадал", - отмечает УМВД.

https://ria.ru/20241210/dtp-1988305812.html

https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, mercedes