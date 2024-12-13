https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html
В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой
В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой - РИА Новости, 13.12.2024
В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой
Микроавтобус столкнулся с яхтой, перевозимой на трале, а затем с легковым автомобилем на дороге в Тверской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:55
2024-12-13T01:55
2024-12-13T01:55
происшествия
авто
mercedes
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с яхтой, перевозимой на трале, а затем с легковым автомобилем на дороге в Тверской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло на автодороге Кимры-Клетино-Дубна. Сообщение о нем поступило в 17.34 в четверг. "По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes нарушил п. 10.1 ПДД и совершил столкновение с яхтой, которая перевозилась на трале, с последующим столкновением с автомобилем Nissan Qashqai", - говорится в Telegram-канале УМВД. Как уточняется, в ходе опроса водителей установлено, что трал застрял на повороте, и яхта перекрыла часть автодороги. "В результате ДТП никто не пострадал", - отмечает УМВД.
https://ria.ru/20241210/dtp-1988305812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, mercedes
Происшествия, Авто, Mercedes
В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой
В Тверской области микроавтобус столкнулся с яхтой на трале, никто не пострадал
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с яхтой, перевозимой на трале, а затем с легковым автомобилем на дороге в Тверской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло на автодороге Кимры-Клетино-Дубна. Сообщение о нем поступило в 17.34 в четверг.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes нарушил п. 10.1 ПДД и совершил столкновение с яхтой, которая перевозилась на трале, с последующим столкновением с автомобилем Nissan Qashqai", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Как уточняется, в ходе опроса водителей установлено, что трал застрял на повороте, и яхта перекрыла часть автодороги.
"В результате ДТП никто не пострадал", - отмечает УМВД.