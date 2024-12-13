https://ria.ru/20241213/deti-1989069880.html

В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей

В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей - РИА Новости, 13.12.2024

В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей

Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области подозревают в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, возбуждено... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:44

2024-12-13T14:44

2024-12-13T14:44

происшествия

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области подозревают в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона. Установлено, что с 2015 года по 2024 год мать 4 несовершеннолетних детей отстранилась от их воспитания и неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. "После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся в результате ее противоправных действий раны", - говорится в сообщении. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством). Отмечается, что сейчас дети изъяты у женщины и помещены в специализированное учреждение.

https://ria.ru/20241202/malchik-1986790531.html

https://ria.ru/20241201/novgorod-1986725864.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия