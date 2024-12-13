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В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей
В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей - РИА Новости, 13.12.2024
В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей
Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области подозревают в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, возбуждено... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:44
2024-12-13T14:44
2024-12-13T14:44
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области подозревают в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона. Установлено, что с 2015 года по 2024 год мать 4 несовершеннолетних детей отстранилась от их воспитания и неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. "После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся в результате ее противоправных действий раны", - говорится в сообщении. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством). Отмечается, что сейчас дети изъяты у женщины и помещены в специализированное учреждение.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области многодетную мать подозревают в истязаниях детей
Нижегородскую многодетную мать подозревают в систематических истязаниях детей