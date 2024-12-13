https://ria.ru/20241213/chislo-1989131687.html

При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек

При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек - РИА Новости, 13.12.2024

При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек

Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:44

2024-12-13T18:44

2024-12-13T18:44

в мире

здоровье - общество

витебск

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии. Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы. Пресс-служба минздрава сначала сообщила, что в Витебскую областную больницу были доставлены 6 пострадавших. "Сейчас в медучреждениях города Витебска оказывается помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава. Отмечается, что бригадами скорой медицинской помощи доставлены в больницы 7 человек: шестеро – в Витебскую областную клиническую больницу, еще один пострадавший – в Больницу скорой медицинской помощи. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, по данным пресс-службы, три человека обратились в медучреждения самостоятельно. "Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html

https://ria.ru/20240420/pozhar-1941277000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, витебск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)