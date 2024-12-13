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При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек - РИА Новости, 13.12.2024
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18:44 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/chislo-1989131687.html
При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек
При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек - РИА Новости, 13.12.2024
При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек
Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:44
2024-12-13T18:44
в мире
здоровье - общество
витебск
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии. Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы. Пресс-служба минздрава сначала сообщила, что в Витебскую областную больницу были доставлены 6 пострадавших. "Сейчас в медучреждениях города Витебска оказывается помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава. Отмечается, что бригадами скорой медицинской помощи доставлены в больницы 7 человек: шестеро – в Витебскую областную клиническую больницу, еще один пострадавший – в Больницу скорой медицинской помощи. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, по данным пресс-службы, три человека обратились в медучреждения самостоятельно. "Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html
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в мире, здоровье - общество, витебск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Здоровье - Общество, Витебск, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек

Минздрав Белоруссии: число пострадавших при пожаре в ТЦ в Витебске выросло до 10

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы. Пресс-служба минздрава сначала сообщила, что в Витебскую областную больницу были доставлены 6 пострадавших.
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"Сейчас в медучреждениях города Витебска оказывается помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что бригадами скорой медицинской помощи доставлены в больницы 7 человек: шестеро – в Витебскую областную клиническую больницу, еще один пострадавший – в Больницу скорой медицинской помощи. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, три человека обратились в медучреждения самостоятельно.
"Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.
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