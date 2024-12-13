При пожаре в белорусском торговом центре пострадали десять человек
Минздрав Белоруссии: число пострадавших при пожаре в ТЦ в Витебске выросло до 10
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Число пострадавших во время пожара в ТЦ в Витебске выросло до 10, причем трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы. Пресс-служба минздрава сначала сообщила, что в Витебскую областную больницу были доставлены 6 пострадавших.
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"Сейчас в медучреждениях города Витебска оказывается помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что бригадами скорой медицинской помощи доставлены в больницы 7 человек: шестеро – в Витебскую областную клиническую больницу, еще один пострадавший – в Больницу скорой медицинской помощи. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, три человека обратились в медучреждения самостоятельно.
"Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.
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