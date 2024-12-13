https://ria.ru/20241213/britanija-1988942398.html
Британия попросила Китай прекратить экспорт моторов для лодок мигрантов
Британия попросила Китай прекратить экспорт моторов для лодок мигрантов - РИА Новости, 13.12.2024
Британия попросила Китай прекратить экспорт моторов для лодок мигрантов
Британское агентство по борьбе с преступностью ведет переговоры с китайской стороной с запросом прекратить экспорт моторов для лодок, которыми пользуются... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:18
2024-12-13T03:18
2024-12-13T03:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британское агентство по борьбе с преступностью ведет переговоры с китайской стороной с запросом прекратить экспорт моторов для лодок, которыми пользуются нелегальные мигранты, приплывающие по проливу Ла-Манш, сообщает издание Telegraph. "Руководители национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) ведут переговоры с Китаем, чтобы убедить его прекратить экспорт двигателей, используемых на надувных лодках, пересекающих Ла-Манш", - пишет издание. Отмечается, что в начале прошлого года NCA изъяло около 450 двигателей, большая часть которых была произведена в Китае, перевезена в Турцию, а затем на самодельных лодках доставлена в Германию, где они хранятся до использования при переправе через Ла-Манш. В агентстве намерены собрать доказательства, которые убедят китайскую сторону в том, что двигатели в основном используются для незаконной перевозки тысяч мигрантов через Ла-Манш, что подвергает их жизни риску из-за малой мощности двигателей.
https://ria.ru/20241007/migranty-1976667813.html
https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, ла-манш, китай, турция
В мире, Технологии, Ла-Манш, Китай, Турция
Британия попросила Китай прекратить экспорт моторов для лодок мигрантов
Telegraph: Британия просит Китай прекратить экспорт моторов для лодок нелегалов