В Британии запретили въезд доверенному лицу принца Эндрю из Китая
Telegraph: британский суд запретил въезд доверенному лицу принца Эндрю из Китая
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британский суд по соображениям национальной безопасности запретил въезд в страну доверенному лицу принца Эндрю, предположительно считаемому китайским шпионом, который мог пользоваться своим влиянием на члена монаршей семьи, пишет издание Telegraph со ссылкой на закрытое судебное слушание.
"Близкому доверенному лицу" герцога Йоркского - предполагаемому китайскому шпиону был запрещен въезд в Великобританию по соображениям национальной безопасности", - пишет издание.
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Речь идет о человеке, известном под инициалами H6, который когда-то был младшим государственным служащим в Китае и был настолько близок к принцу Эндрю, что ему разрешили действовать от имени королевской семьи при общении с потенциальными инвесторами в Китае, а также приглашали на его день рождения.
Отмечается, что в июле 2023 года министерство внутренних дел приняло решение выслать из Великобритании 50-летнего H6 после того, как разведка сочла его агентом, который занимался "тайной и обманной деятельностью" в интересах Китая. Мужчина оспорил это решение, но в итоге судьи пришли к решению, что принц Эндрю мог стать "уязвимым" для злоупотребления влиянием H6.
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