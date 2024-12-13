https://ria.ru/20241213/britanija-1988932959.html

Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии

Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024

Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии

Власти Великобритании не видят препятствий для переговоров с движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, несмотря на его пребывание в списке запрещенных... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:30

2024-12-13T00:30

2024-12-13T00:30

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Великобритании не видят препятствий для переговоров с движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, несмотря на его пребывание в списке запрещенных террористических организаций, заявил министр обороны Джон Хили. Его слова цитирует телеканал Sky News.В четверг вечером Хили возглавлял заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA), посвященного реакции Лондона на приход вооруженной оппозиции к власти в Дамаске. Глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время формальный статус движения не имеет значения. "Это (пребывание в списке) не мешает нам разговаривать со всеми сторонами", - сказал министр, слова которого цитирует телеканал Sky News. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, джон хили, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024