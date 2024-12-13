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Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
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00:30 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/britanija-1988932959.html
Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии
Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии
Власти Великобритании не видят препятствий для переговоров с движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, несмотря на его пребывание в списке запрещенных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:30
2024-12-13T00:30
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джон хили
башар асад
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Великобритании не видят препятствий для переговоров с движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, несмотря на его пребывание в списке запрещенных террористических организаций, заявил министр обороны Джон Хили. Его слова цитирует телеканал Sky News.В четверг вечером Хили возглавлял заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA), посвященного реакции Лондона на приход вооруженной оппозиции к власти в Дамаске. Глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время формальный статус движения не имеет значения. "Это (пребывание в списке) не мешает нам разговаривать со всеми сторонами", - сказал министр, слова которого цитирует телеканал Sky News. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html
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в мире, россия, москва, джон хили, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Джон Хили, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лондон не видит препятствия для переговоров с движением ХТШ в Сирии

Министр обороны Хили: Лондон не видит препятствий для переговоров с ХТШ в Сирии

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти Великобритании не видят препятствий для переговоров с движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, несмотря на его пребывание в списке запрещенных террористических организаций, заявил министр обороны Джон Хили. Его слова цитирует телеканал Sky News.
В четверг вечером Хили возглавлял заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA), посвященного реакции Лондона на приход вооруженной оппозиции к власти в Дамаске.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
Вчера, 20:14
Глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время формальный статус движения не имеет значения. "Это (пребывание в списке) не мешает нам разговаривать со всеми сторонами", - сказал министр, слова которого цитирует телеканал Sky News.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну
10 декабря, 20:27
 
В миреРоссияМоскваДжон ХилиБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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