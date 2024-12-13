https://ria.ru/20241213/bolivija-1988940066.html

Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков

Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 13.12.2024

Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков

Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:42

2024-12-13T02:42

2024-12-13T02:42

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Они (Боливия и Куба) входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров", - сказал Рябков. Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что процесс согласования с приглашенными в БРИКС государствами пока не завершен, но до конца российского председательства в объединении этот вопрос будет решен. "Мы не завершили процесс согласования с приглашенными (государствами) в соответствии с решением казанского саммита их подключения, но рассчитываем, что всё до конца текущего председательства прояснится, и никаких отказов, естественно, нет и быть не может. Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считанные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988620986.html

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Дарья Буймова

в мире, боливия, куба, россия, сергей рябков, брикс