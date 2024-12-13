https://ria.ru/20241213/bolivija-1988940066.html
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 13.12.2024
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков
Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:42
2024-12-13T02:42
2024-12-13T02:42
в мире
боливия
куба
россия
сергей рябков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840695_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_0748a9c01ebe67138ece0891c1b9fa9a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Они (Боливия и Куба) входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров", - сказал Рябков. Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что процесс согласования с приглашенными в БРИКС государствами пока не завершен, но до конца российского председательства в объединении этот вопрос будет решен. "Мы не завершили процесс согласования с приглашенными (государствами) в соответствии с решением казанского саммита их подключения, но рассчитываем, что всё до конца текущего председательства прояснится, и никаких отказов, естественно, нет и быть не может. Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считанные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988620986.html
https://ria.ru/20241209/rudenko-1988076314.html
боливия
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840695_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dafe7ba4eae9519462d68d4e33eef48f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, куба, россия, сергей рябков, брикс
В мире, Боливия, Куба, Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков
Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС как страны-партнеры