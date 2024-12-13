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Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 13.12.2024
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02:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/bolivija-1988940066.html
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 13.12.2024
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков
Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:42
2024-12-13T02:42
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Они (Боливия и Куба) входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров", - сказал Рябков. Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что процесс согласования с приглашенными в БРИКС государствами пока не завершен, но до конца российского председательства в объединении этот вопрос будет решен. "Мы не завершили процесс согласования с приглашенными (государствами) в соответствии с решением казанского саммита их подключения, но рассчитываем, что всё до конца текущего председательства прояснится, и никаких отказов, естественно, нет и быть не может. Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считанные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован", - добавил Рябков.
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в мире, боливия, куба, россия, сергей рябков, брикс
В мире, Боливия, Куба, Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС, заявил Рябков

Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС как страны-партнеры

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Боливия и Куба с 1 января 2025 года войдут в состав БРИКС в качестве стран-партнеров, сообщил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Они (Боливия и Куба) входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что всё получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров", - сказал Рябков.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 15:37
Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что процесс согласования с приглашенными в БРИКС государствами пока не завершен, но до конца российского председательства в объединении этот вопрос будет решен.
"Мы не завершили процесс согласования с приглашенными (государствами) в соответствии с решением казанского саммита их подключения, но рассчитываем, что всё до конца текущего председательства прояснится, и никаких отказов, естественно, нет и быть не может. Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считанные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован", - добавил Рябков.
Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Замглавы МИД оценил перспективы налаживания контактов между БРИКС и АСЕАН
9 декабря, 07:40
 
В миреБоливияКубаРоссияСергей РябковБРИКС
 
 
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