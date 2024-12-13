https://ria.ru/20241213/biznes-1988851175.html

КМСП: бизнес привлек 890 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств

КМСП: бизнес привлек 890 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств - РИА Новости, 13.12.2024

КМСП: бизнес привлек 890 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств

Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 миллиардов... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска в 2021 году помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 миллиардов рублей, с использованием этого инструмента выдано более 90 тысяч кредитов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Порядка 33% от общего объема (финансирования) приходится на МСП, работающие в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В частности, обрабатывающие производства при помощи "зонтичных" поручительств получили финансирование на сумму более 205 миллиардов рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании – свыше 33 миллиардов рублей, ИТ-компании – около 32 миллиардов рублей, гостиницы и общепит – более 22 миллиардов рублей.Самый большой объем кредитов с "зонтичными" поручительствами привлекли предприниматели в Москве (189 миллиардов рублей), Санкт-Петербурге (64 миллиарда рублей) и Московской области (50 миллиардов рублей). В регионах-лидерах по этому показателю также Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Самарская, Ростовская, Воронежская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Пермский и Красноярский края.Гендиректор КМСП отметил возможность настройки "зонтичных" поручительств по территориальным или отраслевым приоритетам. "Данный инструмент позволяет направлять поддержку туда, где она особенно необходима. Специальные лимиты "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска действуют для приграничных, новых регионов, Крыма и Севастополя", – пояснил Исаевич.В том числе, они помогли привлечь финансирование предпринимателям Белгородской области в размере 9 миллиардов рублей, Республики Крым – 10 миллиардов рублей, Курской и Брянской областей – 5 и 4 миллиарда рублей, соответственно. Средства при помощи этого механизма получили также предприниматели Севастополя (3 миллиарда рублей), ДНР и ЛНР (600 и 300 миллионов рублей, соответственно), Запорожской и Херсонской областей (80 и 40 миллионов рублей, соответственно)."Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20241202/it-biznes-1986513548.html

https://ria.ru/20241108/msb--1982484928.html

https://ria.ru/20241120/msp-1984653850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич