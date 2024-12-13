https://ria.ru/20241213/biryukov-1988987015.html

Два исторических дома в центре Москвы получат художественную подсветку

Два исторических дома в центре Москвы получат художественную подсветку - РИА Новости, 13.12.2024

Два исторических дома в центре Москвы получат художественную подсветку

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оснастят архитектурно-художественной подсветкой два жилых дома в центре столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:10

2024-12-13T10:10

2024-12-13T10:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оснастят архитектурно-художественной подсветкой два жилых дома в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработаны проекты организации освещения исторических зданий, расположенных по адресам: Краснопресненская набережная, дом 2/1 и Глубокий переулок, дом 1/2. Оба здания были построены в середине прошлого века, работы уже ведутся и будут завершены до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что энергетики "ОЭК" смонтируют в общей сложности 300 современных осветительных приборов. "Светодиодные светильники будут располагаться в центральной и верхней части фасадов, выделят архитектурные особенности зданий - лепнину на колоннах и выступающие части. Согласно принятой концепции, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства столицы напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20241212/biryukov-1988763931.html

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петр бирюков, городское хозяйство москвы