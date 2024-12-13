https://ria.ru/20241213/belorussiya-1989111003.html

В Белоруссии сообщили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году

В Белоруссии сообщили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году - РИА Новости, 13.12.2024

В Белоруссии сообщили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году

Белоруссия в текущем году зафиксировала на участке госграницы с Украиной около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию, сообщил в пятницу РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:30

2024-12-13T17:30

2024-12-13T18:16

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Белоруссия в текущем году зафиксировала на участке госграницы с Украиной около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию, сообщил в пятницу госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович."За этот год мы зафиксировали только на южном участке границы порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешиванием баннеров, скажем так, нецензурной речью пограничников. Ну и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются, к сожалению, с сопредельной стороны по отношению к нашему государству", - приводит слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета на сайте.Вольфович также сообщил, что за этот год зафиксировано свыше 350 пролетов беспилотной авиации вдоль белорусской границы. "Порядка 20 нарушений государственной границы зафиксировано различными беспилотными летательными средствами", - рассказал он. По словам госсекретаря, органы пограничной службы предпринимают соответствующие меры, и после того, как применяется по беспилотникам оружие, БПЛА, которые не были сбиты, улетают на сопредельную территорию.Как сообщила пресс-служба Госпогранкомитета, в пятницу Вольфович посетил участок государственной границы с Украиной в Брестской области. Он проинспектировал выполнение задач по охране границы на участке пограничной заставы "Орехово" Брестской пограничной группы имени Дзержинского, а также побывал в международном пункте пропуска "Мокраны".Вольфович отметил, что в первом эшелоне защиты белорусских национальных интересов и народа стояли и стоят органы пограничной службы. "Поэтому сегодняшняя рабочая поездка нацелена на проверку вопросов, связанных с организацией и несением службы органами пограничной службы на южных рубежах. Посмотреть, как выполняют задачу, что сегодня есть на вооружении у наших пограничников, какой настрой вообще, какой дух", - рассказал госсекретарь.Он также сообщил, что в пятницу в соответствии с распоряжением президента была проверена внезапная проверка одного из подразделений, маневренной группы 86-й пограничной группы с выходом на соответствующий рубеж, "Я удовлетворен действиями наших пограничников, выполнением их задач, теми мероприятиями, которые они проводят по прикрытию наших рубежей", - отметил госсекретарь."Я могу сделать вывод, что сегодня пограничники достойно выполняют задачи и готовы к выполнению своих задач в соответствии с предназначением к защите нашей государственной границы, той красной черты, которая сегодня окаймляет нашу любимую Республику Беларусь", – подчеркнул Вольфович.

https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html

https://ria.ru/20241105/berbok-1982052662.html

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в мире, белоруссия, украина, александр вольфович, брестская область