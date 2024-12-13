https://ria.ru/20241213/aeroflot-1988959712.html

"Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

"Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.12.2024

"Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

"Аэрофлот" станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:25

2024-12-13T09:25

2024-12-13T09:25

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Данное намерение озвучено в рамках международной конференции AIJourney, которая с 11 по 13 декабря 2024 года проходит в Москве. Компания определила несколько перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность предприятия. Одно из них — создание цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он позволяет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения, говорится в сообщении. Флагманская точка использования ИИ в "Аэрофлоте" — Автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на "глубину" от трех дней до одного года. Это позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее трех миллиардов рублей. Через участие в Альянсе "Аэрофлот" планирует развивать и дорабатывать систему АСУД так, чтобы в перспективе ее могли использовать другие российские авиакомпании. "Аэрофлот" находится в авангарде отечественных предприятий транспортной отрасли по уровню цифровизации. Мы одни из первых внедряем новые ИТ-продукты, успешно импортозамещаем иностранное ПО. За практическое и промышленное использование ИИ в Группе "Аэрофлот" отвечает Департамент развития искусственного интеллекта. За технологиями ИИ — будущее цифровой индустрии, и мы это прекрасно понимаем", – отметил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по информационным технологиям Антон Мацкевич, его слова приводит пресс-служба. На сегодняшний день в Альянс в сфере ИИ входит 12 компаний, а расширенный формат отраслевых клубов объединяет более 90 представителей разработчиков и компаний, которые внедряют ИИ в различных отраслях экономики. Альянс учрежден в 2019 году и объединяет крупных игроков рынка ИИ-технологий для консолидации усилий в решении общих вызов и задач — в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров и науки, оценки качества ИИ-решений, фасилитации внедрения технологии в различных отраслях, развития международных связей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241212/aeroflot-1988752333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60