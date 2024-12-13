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Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей
Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей - РИА Новости, 13.12.2024
Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей
Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести электросети в порядок, сообщил в пятницу и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:47
2024-12-13T18:47
2024-12-13T18:47
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СУХУМ, 13 дек - РИА Новости. Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести электросети в порядок, сообщил в пятницу и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече с членами общественной палаты республики. "Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей на восстановление распределяющей энергетической инфраструктуры. Просто, чтобы привести электросети в рабочее состояние. Сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%", - сказал он. При этом, по словам и.о. министра энергетики, речь не идет об объектах генерации. "И все эти суммы касаются только сетей, речь не идет об объектах генерации", - сказал Нанба. В Абхазии введен режим веерных отключений электричества в связи с тем, что республика импортирует ее по коммерческой цене из РФ. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает.
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абхазия, россия, в мире
Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей
Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление энергетики и транспорта
СУХУМ, 13 дек - РИА Новости. Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести электросети в порядок, сообщил в пятницу и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече с членами общественной палаты республики.
"Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей на восстановление распределяющей энергетической инфраструктуры. Просто, чтобы привести электросети в рабочее состояние. Сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%", - сказал он.
При этом, по словам и.о. министра энергетики, речь не идет об объектах генерации. "И все эти суммы касаются только сетей, речь не идет об объектах генерации", - сказал Нанба.
В Абхазии
введен режим веерных отключений электричества в связи с тем, что республика импортирует ее по коммерческой цене из РФ
. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает.