https://ria.ru/20241213/abkhaziya-1989131996.html

Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей

Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей - РИА Новости, 13.12.2024

Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей

Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести электросети в порядок, сообщил в пятницу и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:47

2024-12-13T18:47

2024-12-13T18:47

абхазия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg

СУХУМ, 13 дек - РИА Новости. Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей, чтобы привести электросети в порядок, сообщил в пятницу и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече с членами общественной палаты республики. "Абхазии нужно около 6 миллиардов рублей на восстановление распределяющей энергетической инфраструктуры. Просто, чтобы привести электросети в рабочее состояние. Сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%", - сказал он. При этом, по словам и.о. министра энергетики, речь не идет об объектах генерации. "И все эти суммы касаются только сетей, речь не идет об объектах генерации", - сказал Нанба. В Абхазии введен режим веерных отключений электричества в связи с тем, что республика импортирует ее по коммерческой цене из РФ. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает.

https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, в мире