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В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
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18:39 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/abhazija-1989131035.html
В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с Украиной
В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с Украиной
В Абхазии задержали гражданина Румынии Дэвида Керча, сотрудничающего с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:39
2024-12-13T18:39
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СУХУМ, 13 дек - РИА Новости. В Абхазии задержали гражданина Румынии Дэвида Керча, сотрудничающего с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает в пятницу служба государственной безопасности республики. "В ходке проведенных оперативных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам 10 декабря силами сотрудников СГБ была пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриана к сбору информации о военных объектах, расположенных в Абхазии", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ. По данным ведомства, гражданин Румынии заехал в Абхазию с туристическими целями, при этом находился в контакте с главным управлением разведки Украины с целью передачи данных о местах нахождения военных объектов. "Гражданин Керч заехал в Абхазию по визе с целью туризма. Однако, после его прибытия в город Сухум в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками СГБ были получены данные о его контактах с сотрудниками главного управления разведки Украины. Он должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
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в мире, абхазия, румыния, украина
В мире, Абхазия, Румыния, Украина
В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с Украиной

В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с украинской разведкой

© SputnikАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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СУХУМ, 13 дек - РИА Новости. В Абхазии задержали гражданина Румынии Дэвида Керча, сотрудничающего с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает в пятницу служба государственной безопасности республики.
"В ходке проведенных оперативных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам 10 декабря силами сотрудников СГБ была пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриана к сбору информации о военных объектах, расположенных в Абхазии", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
По данным ведомства, гражданин Румынии заехал в Абхазию с туристическими целями, при этом находился в контакте с главным управлением разведки Украины с целью передачи данных о местах нахождения военных объектов.
"Гражданин Керч заехал в Абхазию по визе с целью туризма. Однако, после его прибытия в город Сухум в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками СГБ были получены данные о его контактах с сотрудниками главного управления разведки Украины. Он должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
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