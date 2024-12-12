https://ria.ru/20241212/zorkin-1988906046.html

Председатель КС Зорькин вручил Путину сборник решений Конституционного суда

Председатель КС Зорькин вручил Путину сборник решений Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2024

Председатель КС Зорькин вручил Путину сборник решений Конституционного суда

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин вручил президенту России Владимиру Путину сборник избранных решений КС в бумажном и электронном виде. РИА Новости, 12.12.2024

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2024-12-12T19:48

2024-12-12T19:48

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россия отмечает день конституции

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин вручил президенту России Владимиру Путину сборник избранных решений КС в бумажном и электронном виде. В четверг, в День Конституции, Путин провел личную встречу с Зорькиным, который поздравил главу государства и по традиции передал ему сборник избранных решений Конституционного суда. "Всегда, как в прошлый год, но что удивительно сегодня, это впервые мы начали через…", - сказал Зорькин, показывая на небольшое устройство, прикрепленное к одному из разворотов книги. "Через "электрод", - уточнил Путин. Глава Конституционного суда отметил, что если бы не это устройство, книга была бы в несколько раз толще.

https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html

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Встреча Путина с председателем Конституционного суда Зорькиным Путин и председатель Конституционного суда Зорькин о Конституции. 2024-12-12T19:48 true PT0M18S

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