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Еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам спишут Подмосковью - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
19:37 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/zinoveva-1988903224.html
Еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам спишут Подмосковью
Еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам спишут Подмосковью - РИА Новости, 12.12.2024
Еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам спишут Подмосковью
Объем списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие Подмосковья, увеличен более чем на 2,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:37
2024-12-12T19:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Объем списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие Подмосковья, увеличен более чем на 2,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Ранее Московской области была списана задолженность по бюджетным кредитам размером 14,16 миллиарда рублей. На данный момент, согласно распоряжению правительства России, дополнительно будет списано 2,65 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что высвободившиеся 16,8 миллиарда рублей Подмосковье сможет направить на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов. Зиновьева также напомнила, что сегодня регион занимает первое место по числу проектов, внесенных в Сводный реестр НИП — в Подмосковье их 100. Это позволяет региону занимать первое место по объему списания задолженностей по бюджетным кредитам.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам спишут Подмосковью

Зиновьева: Подмосковью спишут еще 2,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗдание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Объем списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие Подмосковья, увеличен более чем на 2,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Ранее Московской области была списана задолженность по бюджетным кредитам размером 14,16 миллиарда рублей. На данный момент, согласно распоряжению правительства России, дополнительно будет списано 2,65 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что высвободившиеся 16,8 миллиарда рублей Подмосковье сможет направить на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов.
Зиновьева также напомнила, что сегодня регион занимает первое место по числу проектов, внесенных в Сводный реестр НИП — в Подмосковье их 100. Это позволяет региону занимать первое место по объему списания задолженностей по бюджетным кредитам.
 
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