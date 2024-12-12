https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
"Черная метка". СМИ раскрыли что ждет Зеленского после критики Трампа
"Черная метка". СМИ раскрыли что ждет Зеленского после критики Трампа - РИА Новости, 12.12.2024
"Черная метка". СМИ раскрыли что ждет Зеленского после критики Трампа
Влияние Владимира Зеленского на Украине может упасть после критики победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:35
2024-12-12T19:35
2024-12-12T19:35
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Влияние Владимира Зеленского на Украине может упасть после критики победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, сообщает "Страна.ua"."В политических кругах все это будет воспринято как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США. Чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке", — говорится в тексте.Как пишет издание, в последнее время эксперты и блогеры, критикующие Зеленского, "в качестве "универсальной отмазки" начали говорить, что делают это "по заданию Трампа".В четверг Трамп в интервью журналу Time назвал решение главы киевского режима наносить ракетные удары по российской территории глупым и опасным.Ранее Дональд Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с обложки журнала Time, посвященной "Человеку года".
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Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
2024-12-12T19:35
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
"Черная метка". СМИ раскрыли что ждет Зеленского после критики Трампа
На Украине критику Зеленского Трампом могут счесть приглашением к отставке