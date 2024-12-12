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"Еще немного": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский
"Еще немного": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 12.12.2024
"Еще немного": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество, чтобы заработать еще немного денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:50
2024-12-12T10:50
2024-12-12T10:50
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество, чтобы заработать еще немного денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вероятно, он думает, что сможет выжать еще немного денег из войны, прежде чем она закончится, вместе с его диктатурой", — написал он.В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта. Так, накануне он позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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"Еще немного": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский
Журналист Боуз: Зеленский хочет выжать еще немного денег с конфликта