https://ria.ru/20241212/zaharova-1988760249.html

Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине

ОБСЕ занимается углублением раскола в Европе, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление спецпредставителя... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:49

2024-12-12T10:49

2024-12-12T11:50

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ОБСЕ занимается углублением раскола в Европе, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление спецпредставителя организации по Украине о подготовке страны к вступлению в НАТО и ЕС."Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран — участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств — членов ОБСЕ", — говорится в публикации.Это наглядно демонстрирует, во что превратилась ОБСЕ, подчеркнула Захарова.Она указала, что подобные высказывания — сродни словам эколога о планах сливать отходы нефтепереработки в море."Напомню, что в аббревиатуре ОБСЕ буквы "Б" и "С" означают "безопасность" и "сотрудничество" — так где же они? Такое впечатление, что Запад в припадке "новой нормальности" старается закрепить за ними модернизированную расшифровку: "безумие" и "суицидальность", — заключила Захарова.О том, что спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш будет готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО написали "Известия", ссылаясь на его комментарий.При этом издание со ссылкой на постпреда России Александра Лукашевича отмечает, что Москва не давала согласия на появление такой должности в рамках организации и не было никаких объявлении о назначении.

https://ria.ru/20241206/obse-1987754243.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, обсе, евросоюз, нато