Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки беспилотника
Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки беспилотника у ЗАЭС
© Следственный комитет РоссииАвтомобиль, при подрыве которого в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
© Следственный комитет России
Автомобиль, при подрыве которого в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси за точное описание атаки беспилотника на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС.
Ульянов отметил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине в то время, как бронеавтомобиль Агентства двигался к точке, где сотрудники Секретариата, покинувшие ЗАЭС, должны были перейти линию соприкосновения с территории, подконтрольной России. Он также указал на то, что, как отмечается в сводке гендиректора, водитель автомобиля Агентства увидел, что беспилотник приближался сзади.
"Получается, что дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Мы самым решительным образом осуждаем эту провокацию Киева, которая свидетельствует о том, что украинские власти полностью пренебрегают общепринятыми нормами гуманитарного права и проявляют вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций", - заявил постпред РФ.
Текст его заявления опубликовал официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.