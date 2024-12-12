https://ria.ru/20241212/zaes-1988858586.html

Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки беспилотника

Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки беспилотника - РИА Новости, 12.12.2024

Ульянов поблагодарил МАГАТЭ за точное описание атаки беспилотника

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси за... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:32

2024-12-12T16:32

2024-12-12T16:33

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил признательность МАГАТЭ и гендиректору агентства Рафаэлю Гросси за точное описание атаки беспилотника на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС. "В этой связи мы выражаем признательность Секретариату МАГАТЭ и Гендиректору за четкое описание произошедшего", - заявил Ульянов. Ульянов отметил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине в то время, как бронеавтомобиль Агентства двигался к точке, где сотрудники Секретариата, покинувшие ЗАЭС, должны были перейти линию соприкосновения с территории, подконтрольной России. Он также указал на то, что, как отмечается в сводке гендиректора, водитель автомобиля Агентства увидел, что беспилотник приближался сзади. "Получается, что дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Мы самым решительным образом осуждаем эту провокацию Киева, которая свидетельствует о том, что украинские власти полностью пренебрегают общепринятыми нормами гуманитарного права и проявляют вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций", - заявил постпред РФ. Текст его заявления опубликовал официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

https://ria.ru/20241212/magate-1988712969.html

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в мире, россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс