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Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 12.12.2024
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05:57 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/yaponiya-1988728071.html
Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран
Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 12.12.2024
Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран
Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:57
2024-12-12T05:57
в мире
япония
южная корея
сша
такэси ивая
юн сок ель
обстановка в южной корее
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной Корее, сообщил МИД Японии. "Министр Чо объяснил ситуацию в Республике Корея. Оба министра пришли к заключению, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Южной Кореи остается неизменной, и договорились продолжать тесное общение между двумя правительствами. Оба министра подтвердили важность тесной координации между Японией, Республикой Корея и США в двустороннем и трехстороннем форматах по Северной Корее, несмотря на усложняющуюся ситуацию", - говорится в документе МИД Японии. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241205/koreja-1987441038.html
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южная корея
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в мире, япония, южная корея, сша, такэси ивая, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Япония, Южная Корея, США, Такэси Ивая, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран

Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран в текущей обстановке

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной Корее, сообщил МИД Японии.
"Министр Чо объяснил ситуацию в Республике Корея. Оба министра пришли к заключению, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Южной Кореи остается неизменной, и договорились продолжать тесное общение между двумя правительствами. Оба министра подтвердили важность тесной координации между Японией, Республикой Корея и США в двустороннем и трехстороннем форматах по Северной Корее, несмотря на усложняющуюся ситуацию", - говорится в документе МИД Японии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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В миреЯпонияЮжная КореяСШАТакэси ИваяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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