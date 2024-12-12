https://ria.ru/20241212/yaponiya-1988728071.html

Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран

Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 12.12.2024

Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран

Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:57

2024-12-12T05:57

2024-12-12T05:57

в мире

япония

южная корея

сша

такэси ивая

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg

ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной Корее, сообщил МИД Японии. "Министр Чо объяснил ситуацию в Республике Корея. Оба министра пришли к заключению, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Южной Кореи остается неизменной, и договорились продолжать тесное общение между двумя правительствами. Оба министра подтвердили важность тесной координации между Японией, Республикой Корея и США в двустороннем и трехстороннем форматах по Северной Корее, несмотря на усложняющуюся ситуацию", - говорится в документе МИД Японии. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241205/koreja-1987441038.html

япония

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, южная корея, сша, такэси ивая, юн сок ель, обстановка в южной корее