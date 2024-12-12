Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран
Япония и Южная Корея обсудили отношения двух стран в текущей обстановке
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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ТОКИО, 12 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел Японии Такэси Ивая и министр иностранных дел и Южной Кореи Чо Тхэ Ёль провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Южной Корее, сообщил МИД Японии.
"Министр Чо объяснил ситуацию в Республике Корея. Оба министра пришли к заключению, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Южной Кореи остается неизменной, и договорились продолжать тесное общение между двумя правительствами. Оба министра подтвердили важность тесной координации между Японией, Республикой Корея и США в двустороннем и трехстороннем форматах по Северной Корее, несмотря на усложняющуюся ситуацию", - говорится в документе МИД Японии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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