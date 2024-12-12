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Более 240 первичных отделений "Движения первых" открыли на Ямале за 2 года - РИА Новости, 12.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:13 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/yamal-1988911407.html
Более 240 первичных отделений "Движения первых" открыли на Ямале за 2 года
Более 240 первичных отделений "Движения первых" открыли на Ямале за 2 года - РИА Новости, 12.12.2024
Более 240 первичных отделений "Движения первых" открыли на Ямале за 2 года
Больше 240 первичных отделений движения детей и молодежи "Движение Первых" открылось в Ямало-Ненецком автономном округе за два года существования проекта,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:13
2024-12-12T20:13
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Больше 240 первичных отделений движения детей и молодежи "Движение Первых" открылось в Ямало-Ненецком автономном округе за два года существования проекта, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "За два года "Движение Первых" на Ямале стало по-настоящему объединяющей силой для ребят. Сегодня каждый третий ребенок в возрасте до 18 лет входит в состав "Движения". Стремимся к тому, чтобы в это сообщество активных и заинтересованных в развитии своей страны ребят вовлекалось как можно больше школьников и студентов. Для этого мы одними из первых в стране создали инфраструктуру для первичек во всех местах, где чаще всего бывают наши молодые люди – на Ямале их уже больше 240", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона. Уточняется, что первичные отделения базируются в каждой школе, колледже и молодежном центре региона, а также учреждениях спорта, культуры, дополнительного образования и дошкольных учреждениях. По словам председателя правления "Движения Первых" Артура Орлова, на Ямале участие в мероприятиях организации принимает порядка 35 тысяч человек, то есть каждый третий школьник и студент является участником движения. Помимо этого, отметил он, автономный округ стал первым регионом России, где были открыты 119 молодежных пространств внутри общеобразовательных организаций.
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Более 240 первичных отделений "Движения первых" открыли на Ямале за 2 года

Артюхов: более 240 первичных отделений "Движения первых" открылось на Ямале

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Больше 240 первичных отделений движения детей и молодежи "Движение Первых" открылось в Ямало-Ненецком автономном округе за два года существования проекта, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"За два года "Движение Первых" на Ямале стало по-настоящему объединяющей силой для ребят. Сегодня каждый третий ребенок в возрасте до 18 лет входит в состав "Движения". Стремимся к тому, чтобы в это сообщество активных и заинтересованных в развитии своей страны ребят вовлекалось как можно больше школьников и студентов. Для этого мы одними из первых в стране создали инфраструктуру для первичек во всех местах, где чаще всего бывают наши молодые люди – на Ямале их уже больше 240", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что первичные отделения базируются в каждой школе, колледже и молодежном центре региона, а также учреждениях спорта, культуры, дополнительного образования и дошкольных учреждениях.
По словам председателя правления "Движения Первых" Артура Орлова, на Ямале участие в мероприятиях организации принимает порядка 35 тысяч человек, то есть каждый третий школьник и студент является участником движения. Помимо этого, отметил он, автономный округ стал первым регионом России, где были открыты 119 молодежных пространств внутри общеобразовательных организаций.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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