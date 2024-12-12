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В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок - РИА Новости, 12.12.2024

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился ягненок

Ягненок родился у пары валлийских овец в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. РИА Новости, 12.12.2024

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2024-12-12T11:04

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ягненок родился у пары валлийских овец в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Пополнение в семье валлийских овец. В середине октября в зоосаде в вотчине Деда Мороза произошло радостное событие - у пары валлийских овец родился милый мальчик-ягненок. Это уже третье пополнение в их семье с момента появления этих очаровательных животных в зоосаде в 2022 году", - говорится в сообщении.Специалисты сразу же после рождения провели тщательный осмотр новорожденного. В первые часы жизни они оценили его состояние, чтобы убедиться, что ягненок абсолютно здоров. Молодая мама проявила все свои материнские инстинкты: она заботливо вылизывала ягненка, кормила его молоком и оберегала от любой опасности. "С каждым днем ягненок крепнет и начинает проявлять активность. Он с любопытством исследует свой вольер, наслаждаясь прогулками с родителями. Заботливые сотрудники зоосада также активно взаимодействуют с малышом, что способствует его социализации. Ягненок быстро привыкает к людям и уже пробует взрослые корма: ветки с зелеными листьями, сено, овощи и специализированные корма", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240619/bychok-1953997582.html

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общество, великий устюг, дед мороз, московский зоопарк