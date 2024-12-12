https://ria.ru/20241212/vzryvy-1988928135.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.12.2024

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в четверг вечером в районе Вышгорода, расположенного в Киевской области, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:56

2024-12-12T22:56

2024-12-12T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в четверг вечером в районе Вышгорода, расположенного в Киевской области, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Вышгорода Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 19.15 мск звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф