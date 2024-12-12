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В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.12.2024
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в четверг вечером в районе Вышгорода, расположенного в Киевской области, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:56
2024-12-12T22:56
2024-12-12T22:56
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в четверг вечером в районе Вышгорода, расположенного в Киевской области, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Вышгорода Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 19.15 мск звучит воздушная тревога.
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В Киевской области прогремели взрывы
В районе Вышгорода в Киевской области прогремели взрывы