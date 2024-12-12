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В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.12.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:54

2024-12-12T23:54

2024-12-12T23:59

специальная военная операция на украине

сумы

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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