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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.12.2024
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:54
2024-12-12T23:54
2024-12-12T23:59
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы