https://ria.ru/20241212/vladimir-1988906186.html
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике - РИА Новости, 12.12.2024
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике
Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:48
2024-12-12T19:48
2024-12-12T19:48
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери ребенка, сообщило УМВД по региону. "Сотрудниками региональной Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi, совершает на парковке у одного из владимирских гипермаркетов опасный заезд с ребенком, находящимся вне салона автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские оперативно установили личность владельца машины. Им оказался 21-летний житель Московской области. Молодой человек пояснил, что находился на парковке с друзьями и "откликнулся" на просьбу незнакомой ему девушки из соседней компании прокатить на багажнике машины ее ребенка. "В отношении водителя госавтоинспекторами составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей)", - подчеркивает УМВД. Также, уточняет полиция, сотрудники установили маму ребенка. В отношении женщины инспектором подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_15c3576b5f7920015a6b96bbdc47f4a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье)
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике
Во Владимире водителя Mitsubishi оштрафовали за заезд с ребенком на багажнике
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери ребенка, сообщило УМВД по региону.
"Сотрудниками региональной Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi, совершает на парковке у одного из владимирских гипермаркетов опасный заезд с ребенком, находящимся вне салона автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские оперативно установили личность владельца машины. Им оказался 21-летний житель Московской области
. Молодой человек пояснил, что находился на парковке с друзьями и "откликнулся" на просьбу незнакомой ему девушки из соседней компании прокатить на багажнике машины ее ребенка.
"В отношении водителя госавтоинспекторами составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ
(Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей)", - подчеркивает УМВД.
Также, уточняет полиция, сотрудники установили маму ребенка. В отношении женщины инспектором подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).