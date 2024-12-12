Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vladimir-1988906186.html
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике - РИА Новости, 12.12.2024
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике
Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:48
2024-12-12T19:48
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери ребенка, сообщило УМВД по региону. "Сотрудниками региональной Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi, совершает на парковке у одного из владимирских гипермаркетов опасный заезд с ребенком, находящимся вне салона автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские оперативно установили личность владельца машины. Им оказался 21-летний житель Московской области. Молодой человек пояснил, что находился на парковке с друзьями и "откликнулся" на просьбу незнакомой ему девушки из соседней компании прокатить на багажнике машины ее ребенка. "В отношении водителя госавтоинспекторами составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей)", - подчеркивает УМВД. Также, уточняет полиция, сотрудники установили маму ребенка. В отношении женщины инспектором подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_15c3576b5f7920015a6b96bbdc47f4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье)
Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике

Во Владимире водителя Mitsubishi оштрафовали за заезд с ребенком на багажнике

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери ребенка, сообщило УМВД по региону.
"Сотрудниками региональной Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi, совершает на парковке у одного из владимирских гипермаркетов опасный заезд с ребенком, находящимся вне салона автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские оперативно установили личность владельца машины. Им оказался 21-летний житель Московской области. Молодой человек пояснил, что находился на парковке с друзьями и "откликнулся" на просьбу незнакомой ему девушки из соседней компании прокатить на багажнике машины ее ребенка.
"В отношении водителя госавтоинспекторами составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей)", - подчеркивает УМВД.
Также, уточняет полиция, сотрудники установили маму ребенка. В отношении женщины инспектором подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Место ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
21 марта, 19:08
 
ПроисшествияАвтоРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала