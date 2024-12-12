https://ria.ru/20241212/vladimir-1988906186.html

Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике

Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике - РИА Новости, 12.12.2024

Во Владимире оштрафовали водителя, прокатившего ребенка на багажнике

Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:48

2024-12-12T19:48

2024-12-12T19:48

происшествия

авто

россия

московская область (подмосковье)

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Владимирская полиция после видео с опасным заездом автомобиля с ребенком на багажнике составила административные протоколы в отношении водителя, а также матери ребенка, сообщило УМВД по региону. "Сотрудниками региональной Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi, совершает на парковке у одного из владимирских гипермаркетов опасный заезд с ребенком, находящимся вне салона автомобиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские оперативно установили личность владельца машины. Им оказался 21-летний житель Московской области. Молодой человек пояснил, что находился на парковке с друзьями и "откликнулся" на просьбу незнакомой ему девушки из соседней компании прокатить на багажнике машины ее ребенка. "В отношении водителя госавтоинспекторами составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей)", - подчеркивает УМВД. Также, уточняет полиция, сотрудники установили маму ребенка. В отношении женщины инспектором подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html

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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье)