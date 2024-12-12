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Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка - РИА Новости, 12.12.2024
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06:38 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/vino-1988729529.html
Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка
Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка - РИА Новости, 12.12.2024
Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка
Женскому коллективу лучше дарить полусухое или полусладкое игристое вино, а "знатокам" можно подарить классический российский брют, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:38
2024-12-12T06:38
общество
роскачество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Женскому коллективу лучше дарить полусухое или полусладкое игристое вино, а "знатокам" можно подарить классический российский брют, рассказала РИА Новости координатор экспертной группы "Винного гида России" Юлиана Григорьева, ее слова приводятся в сообщении Роскачества. "Если речь идет о том, чтобы одарить сразу многих коллег по работе, лучше выбрать некий универсальный вкус, который понравится большинству. Особенно, если коллектив женский. Например, это могут быть полусухие и даже полусладкие игристые из ароматических сортов винограда - Муската, Гевюрцтраминера. Также хорошо подойдет розовое полусухое или брют. Розе будет необычным подарком, и как же прекрасно оно будет смотреться в новогоднем бокале! Если речь о людях знающих, можно подарить классическое игристое брют", - рассказала Григорьева. Кроме того, для самых искушенных ценителей можно подобрать игристое вино категории экстра-брют с трехлетней и более длительной выдержкой на осадке в бутылке. Из лидеров по цене и качеству можно выбрать "Новый Свет Кюве" 2018 года за 1,48 тысячи рублей, "Лефкадию Магнатум" стоимостью 1,1 тысячи рублей или же "Новый Свет Шардоне Кюве де Престиж", которое обойдется в 1,55 тысячи рублей. Эксперты Роскачества рекомендуют внимательнее изучить не только подарочную упаковку, но и ее содержимое. Нужно обратить внимание на состав напитка, указанный на контрэтикетке. Некоторые производители честно указывают на ценнике, что перед покупателем не игристое вино и вообще не продукт из винограда, а, например, сидр. Другие же маскируют за красивыми фразами про "итальянский стиль" дешевый солодовый продукт, который относится к категории пивных напитков. Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева сообщила, что перед Новым годом продажи игристого традиционно бьют рекорды. Так, за один декабрь продается четверть всех игристых вин от общего объема продаж за 12 месяцев. "Перед праздниками первое, что вы увидите, входя в магазин, будет игристое вино", - отметила она.
https://ria.ru/20240908/vino-1971347258.html
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общество, роскачество
Общество, Роскачество
Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка

Сомелье Григорьева: женщине лучше дарить полусухое или полусладкое игристое вино

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бокал с игристым вином. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Женскому коллективу лучше дарить полусухое или полусладкое игристое вино, а "знатокам" можно подарить классический российский брют, рассказала РИА Новости координатор экспертной группы "Винного гида России" Юлиана Григорьева, ее слова приводятся в сообщении Роскачества.
"Если речь идет о том, чтобы одарить сразу многих коллег по работе, лучше выбрать некий универсальный вкус, который понравится большинству. Особенно, если коллектив женский. Например, это могут быть полусухие и даже полусладкие игристые из ароматических сортов винограда - Муската, Гевюрцтраминера. Также хорошо подойдет розовое полусухое или брют. Розе будет необычным подарком, и как же прекрасно оно будет смотреться в новогоднем бокале! Если речь о людях знающих, можно подарить классическое игристое брют", - рассказала Григорьева.
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Кроме того, для самых искушенных ценителей можно подобрать игристое вино категории экстра-брют с трехлетней и более длительной выдержкой на осадке в бутылке. Из лидеров по цене и качеству можно выбрать "Новый Свет Кюве" 2018 года за 1,48 тысячи рублей, "Лефкадию Магнатум" стоимостью 1,1 тысячи рублей или же "Новый Свет Шардоне Кюве де Престиж", которое обойдется в 1,55 тысячи рублей.
Эксперты Роскачества рекомендуют внимательнее изучить не только подарочную упаковку, но и ее содержимое. Нужно обратить внимание на состав напитка, указанный на контрэтикетке. Некоторые производители честно указывают на ценнике, что перед покупателем не игристое вино и вообще не продукт из винограда, а, например, сидр. Другие же маскируют за красивыми фразами про "итальянский стиль" дешевый солодовый продукт, который относится к категории пивных напитков.
Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева сообщила, что перед Новым годом продажи игристого традиционно бьют рекорды. Так, за один декабрь продается четверть всех игристых вин от общего объема продаж за 12 месяцев. "Перед праздниками первое, что вы увидите, входя в магазин, будет игристое вино", - отметила она.
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