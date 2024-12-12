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В Харьковской области эвакуации подлежат еще более 300 населенных пунктов - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988905591.html
В Харьковской области эвакуации подлежат еще более 300 населенных пунктов
В Харьковской области эвакуации подлежат еще более 300 населенных пунктов - РИА Новости, 12.12.2024
В Харьковской области эвакуации подлежат еще более 300 населенных пунктов
В Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:45
2024-12-12T19:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Синегубова. "В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населённых пункта, но некоторые люди не хотят выезжать. Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километрах от линии фронта. Люди остаются, при том, что там нет электроснабжения, водоснабжения, тепла и других услуг - банков, магазинов, больниц. Там ничего не работает", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области эвакуации подлежат еще более 300 населенных пунктов

В Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В Харьковской области эвакуации подлежат еще 344 населенных пункта, однако некоторые граждане не хотят выезжать, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Синегубова.
Харьковской области эвакуации подлежат 344 населённых пункта, но некоторые люди не хотят выезжать. Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километрах от линии фронта. Люди остаются, при том, что там нет электроснабжения, водоснабжения, тепла и других услуг - банков, магазинов, больниц. Там ничего не работает", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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