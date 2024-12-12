https://ria.ru/20241212/ukraina-1988826550.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:42
2024-12-12T14:42
2024-12-12T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 14.31 мск. В Черниговской и Полтавской областях она звучит порядка получаса, в Харьковской – час, а в Сумской – более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Харьковской и еще трех областях объявили воздушную тревогу