Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988755439.html
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией
Мирные переговоры с Россией требуют скоординированной позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:37
2024-12-12T10:37
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
денис шмыгаль
юрий ушаков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мирные переговоры с Россией требуют скоординированной позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция", - сказал Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV. Он добавил, что мирные переговоры с Россией должны вестись только в соответствии с Уставом ООН и международным законодательством. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html
https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, денис шмыгаль, юрий ушаков, оон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Юрий Ушаков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией

Премьер Украины Шмыгаль призвал к скоординированной позиции в переговорах с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мирные переговоры с Россией требуют скоординированной позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция", - сказал Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за решения Зеленского
Вчера, 08:59
Он добавил, что мирные переговоры с Россией должны вестись только в соответствии с Уставом ООН и международным законодательством.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
Вчера, 09:25
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДенис ШмыгальЮрий УшаковООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала