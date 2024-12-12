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Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией
Мирные переговоры с Россией требуют скоординированной позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:37
2024-12-12T10:37
2024-12-12T10:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мирные переговоры с Россией требуют скоординированной позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция", - сказал Шмыгаль в интервью телеканалам RTL и NTV. Он добавил, что мирные переговоры с Россией должны вестись только в соответствии с Уставом ООН и международным законодательством. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Юрий Ушаков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Россией
Премьер Украины Шмыгаль призвал к скоординированной позиции в переговорах с РФ