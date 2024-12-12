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СМИ: на Украине в разы выросло число людей, находящихся у черты бедности - РИА Новости, 12.12.2024
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10:29 12.12.2024 (обновлено: 10:35 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988754027.html
СМИ: на Украине в разы выросло число людей, находящихся у черты бедности
СМИ: на Украине в разы выросло число людей, находящихся у черты бедности - РИА Новости, 12.12.2024
СМИ: на Украине в разы выросло число людей, находящихся у черты бедности
Число жителей Украины с доходами на уровне прожиточного минимума или у черты бедности увеличилось в семь раз - с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м, сообщила... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:29
2024-12-12T10:35
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число жителей Украины с доходами на уровне прожиточного минимума или у черты бедности увеличилось в семь раз - с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина. "Произошел существенный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум, который закладывается в бюджетные расчеты, мы интерпретируем как крайнюю черту бедности, черту физиологического выживания. В 2021 году людей, которые имели доходы на таком уровне, у нас было 1,3%... В 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", - сказала Черенько. По ее словам, такой рост произошел за счет пенсионеров с минимальной пенсией и людей, которые потеряли источники дохода, имущество. При этом она отметила, что прогноз бедности, который строили в 2022 году пошел по сценарию, более близкому к оптимистичному. "Между средним и оптимистичным. Уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. Был в 2021 году 20,6%, стал в 2023-м 35,5%", - отметила Черенько. На данный момент прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (почти 70 долларов).
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Украина, В мире
СМИ: на Украине в разы выросло число людей, находящихся у черты бедности

На Украине в семь раз выросло число людей, находящихся у черты бедности

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число жителей Украины с доходами на уровне прожиточного минимума или у черты бедности увеличилось в семь раз - с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина.
"Произошел существенный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум, который закладывается в бюджетные расчеты, мы интерпретируем как крайнюю черту бедности, черту физиологического выживания. В 2021 году людей, которые имели доходы на таком уровне, у нас было 1,3%... В 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", - сказала Черенько.
По ее словам, такой рост произошел за счет пенсионеров с минимальной пенсией и людей, которые потеряли источники дохода, имущество. При этом она отметила, что прогноз бедности, который строили в 2022 году пошел по сценарию, более близкому к оптимистичному. "Между средним и оптимистичным. Уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. Был в 2021 году 20,6%, стал в 2023-м 35,5%", - отметила Черенько.
На данный момент прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (почти 70 долларов).
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