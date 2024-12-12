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Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала - РИА Новости, 12.12.2024
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18:53 12.12.2024
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Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала
Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала - РИА Новости, 12.12.2024
Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала
Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:53
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR. "В рамках учений "Молния" с 10 по 12 декабря на полигоне Сиргала эстонские и союзные подразделения провели боевые стрельбы в условиях, приближенных к реальным", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, боевые стрельбы проводились совместно с французскими, британскими и американскими союзниками Эстонии. Как заявил помощник командира французского боевого взвода, во время стрельб отрабатывались оборонительные действия. "В ходе упражнений мы использовали стрелковое и противотанковое вооружение, а также бронетранспортёр Griffon со станковым пулемётом и дымовыми гранатами", - приводит его слова телерадиокомпания. Он добавил, что ландшафт в районе эстонского полигона и погода стали испытанием, поскольку они не привыкли действовать в таком климате и при таких температурах. Ранее ERR сообщил, что военные учения с участием стран НАТО пройдут 2-15 декабря на северо-востоке Эстонии, в том числе недалеко от границы с РФ, в них примут участие около 2 тысяч человек. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html
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Эстония, Россия, Москва, НАТО, В мире
Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала

ERR: подразделения Эстонии и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала

© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusНовая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии
Новая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Новая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В рамках учений "Молния" с 10 по 12 декабря на полигоне Сиргала эстонские и союзные подразделения провели боевые стрельбы в условиях, приближенных к реальным", - говорится в сообщении.
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По данным телерадиокомпании, боевые стрельбы проводились совместно с французскими, британскими и американскими союзниками Эстонии. Как заявил помощник командира французского боевого взвода, во время стрельб отрабатывались оборонительные действия.
"В ходе упражнений мы использовали стрелковое и противотанковое вооружение, а также бронетранспортёр Griffon со станковым пулемётом и дымовыми гранатами", - приводит его слова телерадиокомпания.
Он добавил, что ландшафт в районе эстонского полигона и погода стали испытанием, поскольку они не привыкли действовать в таком климате и при таких температурах.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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