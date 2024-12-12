Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала
ERR: подразделения Эстонии и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала
© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusНовая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии
© Фото : Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Новая военная база неподалеку от города Выру на юге Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В рамках учений "Молния" с 10 по 12 декабря на полигоне Сиргала эстонские и союзные подразделения провели боевые стрельбы в условиях, приближенных к реальным", - говорится в сообщении.
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По данным телерадиокомпании, боевые стрельбы проводились совместно с французскими, британскими и американскими союзниками Эстонии. Как заявил помощник командира французского боевого взвода, во время стрельб отрабатывались оборонительные действия.
"В ходе упражнений мы использовали стрелковое и противотанковое вооружение, а также бронетранспортёр Griffon со станковым пулемётом и дымовыми гранатами", - приводит его слова телерадиокомпания.
Он добавил, что ландшафт в районе эстонского полигона и погода стали испытанием, поскольку они не привыкли действовать в таком климате и при таких температурах.
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