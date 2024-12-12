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Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала

Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала - РИА Новости, 12.12.2024

Эстония и НАТО провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала

Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:53

2024-12-12T18:53

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения Эстонии и НАТО в рамках военных учений "Молния" провели боевые стрельбы на полигоне Сиргала, сообщает телерадиокомпания ERR. "В рамках учений "Молния" с 10 по 12 декабря на полигоне Сиргала эстонские и союзные подразделения провели боевые стрельбы в условиях, приближенных к реальным", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, боевые стрельбы проводились совместно с французскими, британскими и американскими союзниками Эстонии. Как заявил помощник командира французского боевого взвода, во время стрельб отрабатывались оборонительные действия. "В ходе упражнений мы использовали стрелковое и противотанковое вооружение, а также бронетранспортёр Griffon со станковым пулемётом и дымовыми гранатами", - приводит его слова телерадиокомпания. Он добавил, что ландшафт в районе эстонского полигона и погода стали испытанием, поскольку они не привыкли действовать в таком климате и при таких температурах. Ранее ERR сообщил, что военные учения с участием стран НАТО пройдут 2-15 декабря на северо-востоке Эстонии, в том числе недалеко от границы с РФ, в них примут участие около 2 тысяч человек. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

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