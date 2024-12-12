https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988806412.html

Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида

Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида - РИА Новости, 12.12.2024

Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида

Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя города Новочеркасска в Ростовской области за попытку убийства своей 54-летней матери,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:25

2024-12-12T13:25

2024-12-12T13:25

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя города Новочеркасска в Ростовской области за попытку убийства своей 54-летней матери, являющейся инвалидом, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона. "Новочеркасский городской суд вынес приговор... в отношении 31-летнего местного жителя. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что в июне этого года фигурант находился в квартире на улице Клещева в Новочеркасске со своей матерью, являющейся инвалидном и ограниченной в самостоятельном передвижении из-за болезни. Мужчина поссорился с ней, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель в комнате, где находилась женщина, поджег мебель и ушел, заперев входную дверь на ключ. Женщину-инвалида от гибели в огне спасли соседи, которые помогли ей покинуть горящую квартиру. Отмечается, что фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html

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происшествия, новочеркасск, ростовская область, россия