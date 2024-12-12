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Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида - РИА Новости, 12.12.2024
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13:25 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988806412.html
Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида
Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида - РИА Новости, 12.12.2024
Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида
Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя города Новочеркасска в Ростовской области за попытку убийства своей 54-летней матери,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:25
2024-12-12T13:25
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя города Новочеркасска в Ростовской области за попытку убийства своей 54-летней матери, являющейся инвалидом, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона. "Новочеркасский городской суд вынес приговор... в отношении 31-летнего местного жителя. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что в июне этого года фигурант находился в квартире на улице Клещева в Новочеркасске со своей матерью, являющейся инвалидном и ограниченной в самостоятельном передвижении из-за болезни. Мужчина поссорился с ней, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель в комнате, где находилась женщина, поджег мебель и ушел, заперев входную дверь на ключ. Женщину-инвалида от гибели в огне спасли соседи, которые помогли ей покинуть горящую квартиру. Отмечается, что фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html
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происшествия, новочеркасск, ростовская область, россия
Происшествия, Новочеркасск, Ростовская область, Россия
Житель Новочеркасска получил 11 лет колонии за попытку сжечь мать-инвалида

Ростовский суд дал 11 лет колонии мужчине, пытавшемуся сжечь свою мать-инвалида

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя города Новочеркасска в Ростовской области за попытку убийства своей 54-летней матери, являющейся инвалидом, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.
"Новочеркасский городской суд вынес приговор... в отношении 31-летнего местного жителя. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В ходе суда было установлено, что в июне этого года фигурант находился в квартире на улице Клещева в Новочеркасске со своей матерью, являющейся инвалидном и ограниченной в самостоятельном передвижении из-за болезни. Мужчина поссорился с ней, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель в комнате, где находилась женщина, поджег мебель и ушел, заперев входную дверь на ключ. Женщину-инвалида от гибели в огне спасли соседи, которые помогли ей покинуть горящую квартиру.
Отмечается, что фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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