В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США
Hürriyet на фоне визита Блинкена написала, что в Турции сыты по горло ложью США
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Hürriyet написала, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в страну, чтобы защитить присутствие США в Сирии, но в Турции уже "сыты по горло" ложью Вашингтона после того, как Соединённые Штаты неоднократно нарушали свои обещания.
Анкара ожидает с визитом Блинкена в пятницу, сообщил в среду РИА Новости турецкий официальный источник.
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"Госсекретарь администрации, которая проиграла выборы. Блинкен уйдёт через 39 дней. Стоят ли чего-нибудь его обещания от имени США? До сих пор США нарушали свои обещания (по Сирии - ред.). Теперь он придёт, чтобы защитить своё присутствие в Сирии и спасти РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана -ред.), но превосходство в этой области теперь не за США, а за нами (Турцией - ред.). Мы сыты по горло ложью США", - пишет газета.
Представители вооружённой оппозиции в Сирии 8 декабря захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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