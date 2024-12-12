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В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США - РИА Новости, 12.12.2024
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10:46 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/turtsija-1988758850.html
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США - РИА Новости, 12.12.2024
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США
Турецкая проправительственная газета Hürriyet написала, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в страну, чтобы защитить присутствие США в Сирии, но в Турции... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:46
2024-12-12T10:46
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энтони блинкен
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Hürriyet написала, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в страну, чтобы защитить присутствие США в Сирии, но в Турции уже "сыты по горло" ложью Вашингтона после того, как Соединённые Штаты неоднократно нарушали свои обещания. Анкара ожидает с визитом Блинкена в пятницу, сообщил в среду РИА Новости турецкий официальный источник. "Госсекретарь администрации, которая проиграла выборы. Блинкен уйдёт через 39 дней. Стоят ли чего-нибудь его обещания от имени США? До сих пор США нарушали свои обещания (по Сирии - ред.). Теперь он придёт, чтобы защитить своё присутствие в Сирии и спасти РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана -ред.), но превосходство в этой области теперь не за США, а за нами (Турцией - ред.). Мы сыты по горло ложью США", - пишет газета. Представители вооружённой оппозиции в Сирии 8 декабря захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/sholts-1988519789.html
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в мире, россия, москва, энтони блинкен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Энтони Блинкен, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США

Hürriyet на фоне визита Блинкена написала, что в Турции сыты по горло ложью США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Hürriyet написала, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в страну, чтобы защитить присутствие США в Сирии, но в Турции уже "сыты по горло" ложью Вашингтона после того, как Соединённые Штаты неоднократно нарушали свои обещания.
Анкара ожидает с визитом Блинкена в пятницу, сообщил в среду РИА Новости турецкий официальный источник.
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"Госсекретарь администрации, которая проиграла выборы. Блинкен уйдёт через 39 дней. Стоят ли чего-нибудь его обещания от имени США? До сих пор США нарушали свои обещания (по Сирии - ред.). Теперь он придёт, чтобы защитить своё присутствие в Сирии и спасти РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана -ред.), но превосходство в этой области теперь не за США, а за нами (Турцией - ред.). Мы сыты по горло ложью США", - пишет газета.
Представители вооружённой оппозиции в Сирии 8 декабря захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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