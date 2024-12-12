https://ria.ru/20241212/tramp-1988871351.html

Трамп готов назначать чиновников в обход сената

Трамп готов назначать чиновников в обход сената - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп готов назначать чиновников в обход сената

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:23

2024-12-12T17:23

2024-12-12T17:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению. "Меня не волнует, каким образом их (кандидатов - ред.) утвердят, главное, чтобы это произошло", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, будет ли он утверждать своих кандидатов во время парламентских каникул. Парламентские каникулы - это периоды, когда конгресс США находится на перерыве, и президент имеет право временно назначать чиновников без одобрения сената. Ранее сообщалось, что некоторые кандидатуры, предложенные Трампом, столкнулись с волной критики. Так, кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, сша, украина, сирия, дональд трамп, тулси габбард