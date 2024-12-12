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Трамп готов назначать чиновников в обход сената - РИА Новости, 12.12.2024
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17:23 12.12.2024 (обновлено: 17:24 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988871351.html
Трамп готов назначать чиновников в обход сената
Трамп готов назначать чиновников в обход сената - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп готов назначать чиновников в обход сената
Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:23
2024-12-12T17:24
в мире
сша
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сирия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению. "Меня не волнует, каким образом их (кандидатов - ред.) утвердят, главное, чтобы это произошло", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, будет ли он утверждать своих кандидатов во время парламентских каникул. Парламентские каникулы - это периоды, когда конгресс США находится на перерыве, и президент имеет право временно назначать чиновников без одобрения сената. Ранее сообщалось, что некоторые кандидатуры, предложенные Трампом, столкнулись с волной критики. Так, кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.
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в мире, сша, украина, сирия, дональд трамп, тулси габбард
В мире, США, Украина, Сирия, Дональд Трамп, Тулси Габбард
Трамп готов назначать чиновников в обход сената

Трамп готов назначать чиновников обходными путями в случае несогласия сената

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению.
"Меня не волнует, каким образом их (кандидатов - ред.) утвердят, главное, чтобы это произошло", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, будет ли он утверждать своих кандидатов во время парламентских каникул.
Парламентские каникулы - это периоды, когда конгресс США находится на перерыве, и президент имеет право временно назначать чиновников без одобрения сената.
Ранее сообщалось, что некоторые кандидатуры, предложенные Трампом, столкнулись с волной критики. Так, кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаСирияДональд ТрампТулси Габбард
 
 
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