https://ria.ru/20241212/tbilisi-1988716941.html

В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 12.12.2024

В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:17

2024-12-12T01:17

2024-12-12T01:17

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987878639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_527eba04a4cd9499215ea8bfd19b0eae.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга расходятся с места его проведения, полиция готовится открыть движение по проспекту. Последние несколько дней полиции не приходится разгонять собравшихся, митинги проходят без происшествий. Акция проходила уже 14-й день подряд. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241210/tbilisi-1988295318.html

https://ria.ru/20241209/gruziya-1988284528.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси