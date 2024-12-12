https://ria.ru/20241212/tbilisi-1988716941.html
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 12.12.2024
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:17
2024-12-12T01:17
2024-12-12T01:17
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987878639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_527eba04a4cd9499215ea8bfd19b0eae.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга расходятся с места его проведения, полиция готовится открыть движение по проспекту. Последние несколько дней полиции не приходится разгонять собравшихся, митинги проходят без происшествий. Акция проходила уже 14-й день подряд. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241210/tbilisi-1988295318.html
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988284528.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987878639_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_67beeccc10f963949094953efac5f49c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
В центре Тбилиси на проспекте Руставели завершился очередной митинг оппозиции