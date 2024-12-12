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В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 12.12.2024
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01:17 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tbilisi-1988716941.html
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции - РИА Новости, 12.12.2024
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:17
2024-12-12T01:17
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга расходятся с места его проведения, полиция готовится открыть движение по проспекту. Последние несколько дней полиции не приходится разгонять собравшихся, митинги проходят без происшествий. Акция проходила уже 14-й день подряд. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241210/tbilisi-1988295318.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

В центре Тбилиси на проспекте Руставели завершился очередной митинг оппозиции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга расходятся с места его проведения, полиция готовится открыть движение по проспекту. Последние несколько дней полиции не приходится разгонять собравшихся, митинги проходят без происшествий.
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси
10 декабря, 01:51
Акция проходила уже 14-й день подряд.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб
9 декабря, 23:01
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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