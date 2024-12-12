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Движение по трем обновленным дорогам запущено в Татарстане - РИА Новости, 12.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:07 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988884692.html
Движение по трем обновленным дорогам запущено в Татарстане
Движение по трем обновленным дорогам запущено в Татарстане - РИА Новости, 12.12.2024
Движение по трем обновленным дорогам запущено в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии после реконструкции трех автомобильных дорог - Горьковского шоссе в Казани, дороги "Большой... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:07
2024-12-12T18:07
республика татарстан
казань
зеленодольский район
россия
рустам минниханов
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии после реконструкции трех автомобильных дорог - Горьковского шоссе в Казани, дороги "Большой Зеленодольск" в Зеленодольском районе и участка автомобильной дороги М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона. "Рустам Минниханов подчеркнул, что благодаря стратегическим решениям руководства страны, правительства РФ сегодня реализуются такие важные проекты, активно развивается транспортная сеть регионов. Он также отметил, что строительство новых автодорог позволит улучшить транспортное сообщение между Казанью, Зеленодольским районом и другими районами республики", - говорится в сообщении. Такая современная логистика, по словам главы республики, обеспечит ввод в эксплуатацию нового жилья на территории, прилегающей к Горьковскому шоссе, и в микрорайоне Большой Зеленодольск. Инструменты инфраструктурного меню позволили осуществить все работы в короткие сроки. Минниханов также отметил, что в прошлом году в Татарстане был открыт новый мост через Волгу, а в этом году будет открыт новый мост через Каму. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, принимавший участие в открытии новых автодорожных объектов в режиме видеоконференцсвязи, отметил, что это еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации. По его словам, в Казани уже превышен показатель, поставленный президентом РФ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - обеспечение не менее 85% дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. А на региональных дорогах в Татарстане превышен показатель в 50% нормативного состояния - он достиг уже 52%. Хуснуллин также напомнил, что продолжаются работы по развитию международных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг". "Ожидаем обход Набережных Челнов, обход поселка Сокуры на Оренбургском тракте. Это в рамках проекта "Европа - Западный Китай", - сказал он. Реконструкция участка Горьковского шоссе протяженностью 11,5 километра от улицы Музыкальной до трассы М7 "Волга" велась с 2022 года. Магистраль расширили до шести полос движения, на ней построили первую в Татарстане трехуровневую развязку, эстакаду, тоннель, разворотные узлы, а также надземные и подземные пешеходные переходы. На реконструкцию Горьковского шоссе было выделено 27,1 миллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов. Значительно разгрузят дорожную сеть Казанской агломерации и новая дорога, связавшая казанский микрорайон "Салават Купере" с Новой Турой в Зеленодольском районе, а также реконструированный участок федеральной трассы М-7 "Волга" в районе города Иннополис.
https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988774968.html
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казань, зеленодольский район, россия, рустам минниханов, марат хуснуллин
Республика Татарстан, Казань, Зеленодольский район, Россия, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин
Движение по трем обновленным дорогам запущено в Татарстане

В Татарстане завершена реконструкция трех автомобильных дорог

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии после реконструкции трех автомобильных дорог - Горьковского шоссе в Казани, дороги "Большой Зеленодольск" в Зеленодольском районе и участка автомобильной дороги М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона.
"Рустам Минниханов подчеркнул, что благодаря стратегическим решениям руководства страны, правительства РФ сегодня реализуются такие важные проекты, активно развивается транспортная сеть регионов. Он также отметил, что строительство новых автодорог позволит улучшить транспортное сообщение между Казанью, Зеленодольским районом и другими районами республики", - говорится в сообщении.
Больница - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Такая современная логистика, по словам главы республики, обеспечит ввод в эксплуатацию нового жилья на территории, прилегающей к Горьковскому шоссе, и в микрорайоне Большой Зеленодольск. Инструменты инфраструктурного меню позволили осуществить все работы в короткие сроки.
Минниханов также отметил, что в прошлом году в Татарстане был открыт новый мост через Волгу, а в этом году будет открыт новый мост через Каму.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, принимавший участие в открытии новых автодорожных объектов в режиме видеоконференцсвязи, отметил, что это еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации. По его словам, в Казани уже превышен показатель, поставленный президентом РФ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - обеспечение не менее 85% дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. А на региональных дорогах в Татарстане превышен показатель в 50% нормативного состояния - он достиг уже 52%.
Хуснуллин также напомнил, что продолжаются работы по развитию международных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг". "Ожидаем обход Набережных Челнов, обход поселка Сокуры на Оренбургском тракте. Это в рамках проекта "Европа - Западный Китай", - сказал он.
Реконструкция участка Горьковского шоссе протяженностью 11,5 километра от улицы Музыкальной до трассы М7 "Волга" велась с 2022 года. Магистраль расширили до шести полос движения, на ней построили первую в Татарстане трехуровневую развязку, эстакаду, тоннель, разворотные узлы, а также надземные и подземные пешеходные переходы. На реконструкцию Горьковского шоссе было выделено 27,1 миллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов.
Значительно разгрузят дорожную сеть Казанской агломерации и новая дорога, связавшая казанский микрорайон "Салават Купере" с Новой Турой в Зеленодольском районе, а также реконструированный участок федеральной трассы М-7 "Волга" в районе города Иннополис.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Республика ТатарстанКазаньЗеленодольский районРоссияРустам МиннихановМарат Хуснуллин
 
 
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