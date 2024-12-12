https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html
Т-Банк: через три года биометрия станет повседневным способом оплаты
Т-Банк: через три года биометрия станет повседневным способом оплаты - РИА Новости, 12.12.2024
Т-Банк: через три года биометрия станет повседневным способом оплаты
Оплата по биометрии может стать более повседневным процессом для россиян через три-четыре года, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:07
2024-12-12T15:07
2024-12-12T15:07
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оплата по биометрии может стать более повседневным процессом для россиян через три-четыре года, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. "Года через три–четыре биометрия станет уже более повседневным способом оплаты. Это вопрос привычки, и требуются усилия как со стороны банков и магазинов, так и со стороны регулятора, чтобы приучать людей", ― сказал Хромов. При этом он отметил, что QR-коды также останутся популярны. "QR-коды тоже будут держать некую нишу. Это вопрос удобства и ситуативности. Останутся люди, которые не доверяют биометрии и при этом не любят пользоваться картой. А телефон все равно всегда с нами", ― уточнил Хромов. Кроме того, он рассказал, что по прогнозам сервиса "Т-Касса", к 2030 году карты займут примерно 20% от всего объема онлайн-платежей, остальные 80% – альтернативные способы оплаты: QR-коды, pay-сервисы, BNPL-сервисы и т. д.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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т-банк (ао «тинькофф банк»)
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк: через три года биометрия станет повседневным способом оплаты
Т-Банк: биометрия будет более повседневным способом оплаты через три года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оплата по биометрии может стать более повседневным процессом для россиян через три-четыре года, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.
"Года через три–четыре биометрия станет уже более повседневным способом оплаты. Это вопрос привычки, и требуются усилия как со стороны банков и магазинов, так и со стороны регулятора, чтобы приучать людей", ― сказал Хромов.
При этом он отметил, что QR-коды также останутся популярны.
"QR-коды тоже будут держать некую нишу. Это вопрос удобства и ситуативности. Останутся люди, которые не доверяют биометрии и при этом не любят пользоваться картой. А телефон все равно всегда с нами", ― уточнил Хромов.
Кроме того, он рассказал, что по прогнозам сервиса "Т-Касса", к 2030 году карты займут примерно 20% от всего объема онлайн-платежей, остальные 80% – альтернативные способы оплаты: QR-коды, pay-сервисы, BNPL-сервисы и т. д.