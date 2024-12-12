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Т-Банк разрабатывает решение бесконтактной оплаты для владельцев iPhone - РИА Новости, 12.12.2024
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15:01 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/t-bank-1988833394.html
Т-Банк разрабатывает решение бесконтактной оплаты для владельцев iPhone
Т-Банк разрабатывает решение бесконтактной оплаты для владельцев iPhone - РИА Новости, 12.12.2024
Т-Банк разрабатывает решение бесконтактной оплаты для владельцев iPhone
Т-Банк планирует запустить аналог Apple Pay, на сегодняшний день ведется разработка такого решения, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:01
2024-12-12T15:01
apple
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Т-Банк планирует запустить аналог Apple Pay, на сегодняшний день ведется разработка такого решения, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. "Мы работаем над реализацией решения, похожего по своей сути на Apple Pay. О запуске подобного продукта в октябре заявила НСПК &lt;…&gt;. В ближайшем будущем нашим клиентам – владельцам iPhone мы предоставим бесконтактную возможность оплаты, аналогично с Apple Pay", ― сказал Хромов. Вице-президент также поделился, что по прогнозам сервиса "Т-Касса", к 2030 году карты займут примерно 20% от всего объема онлайн-платежей, остальные 80% будут приходиться на альтернативные способы оплаты: QR-коды, pay-сервисы, BNPL-сервисы (buy now, pay later ― купи сейчас, плати потом) и т. д. Ранее НСПК продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна". По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.
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apple, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Apple, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк разрабатывает решение бесконтактной оплаты для владельцев iPhone

Т-Банк может запустить возможность бесконтактной оплаты на iPhone

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Т-Банк планирует запустить аналог Apple Pay, на сегодняшний день ведется разработка такого решения, сообщил в интервью "Ведомости. Капиталлу" вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.
"Мы работаем над реализацией решения, похожего по своей сути на Apple Pay. О запуске подобного продукта в октябре заявила НСПК <…>. В ближайшем будущем нашим клиентам – владельцам iPhone мы предоставим бесконтактную возможность оплаты, аналогично с Apple Pay", ― сказал Хромов.
Вице-президент также поделился, что по прогнозам сервиса "Т-Касса", к 2030 году карты займут примерно 20% от всего объема онлайн-платежей, остальные 80% будут приходиться на альтернативные способы оплаты: QR-коды, pay-сервисы, BNPL-сервисы (buy now, pay later ― купи сейчас, плати потом) и т. д.
Ранее НСПК продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна". По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.
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