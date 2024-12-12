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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 12.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:41
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад украинских войск и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
часов яр
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курахово, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга"