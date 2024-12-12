Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.12.2024 (обновлено: 12:41 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/svo-1988787592.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 12.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:32
2024-12-12T12:41
специальная военная операция на украине
курахово
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085719_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_b379a0ad0bdd7bc0d3dd94cd365f5478.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад украинских войск и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988085719_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_83920ecca0db532d4129b42784cd5538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад украинских войск и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово ДНР.
"Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала