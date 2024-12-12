https://ria.ru/20241212/svo-1988787592.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 12.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:32

2024-12-12T12:41

специальная военная операция на украине

курахово

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 295 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад украинских войск и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

часов яр

донецкая народная республика

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курахово, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность